Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента

135

Врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели сложную операцию пациенту со сквозной травмой глазницы.



Мужчина получил травму при падении – ветка дерева, повредив верхнее веко, прошла через глазницу, канал зрительного нерва и проникла в полость черепа на 3 сантиметра. При этом ни само глазное яблоко, ни крупные сосуды, ни головной мозг не были задеты. К сожалению, был серьёзно повреждён зрительный нерв, что привело к потере зрения на этом глазу.



Как отмечают врачи, малейшее изменение траектории ветки могло привести к более опасным последствиям.



«Из-за характера травмы все могло быть намного плачевнее, – рассказала хирург-офтальмолог областной больницы Анастасия Суркова. – Перед нами стояла сложная задача – удалить инородное тело – ветку – максимально атравматично, не спровоцировав кровотечения. Кроме того, пациент обратился за медицинской помощью несвоевременно, что увеличивало риск инфекционного процесса – развития флегмоны орбиты и менингита».



Учитывая сочетанный характер травмы, на помощь пациенту пришли специалисты сразу двух отделений – офтальмологического и нейрохирургического.



Благодаря слаженной работе профессионалов ветка была аккуратно извлечена. Врачи провели ревизию раневого канала, выполнили репозицию глазного яблока в полость орбиты и назначили антибактериальную терапию.



В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей, сообщает Минздрав региона.