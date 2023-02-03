Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента

Я нашел ошибку
Главные новости:
Шахматный чемпионат был посвящен юбилею победы под Сталинградом.
В Управлении Росгвардии региона определены лучшие шахматисты
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
Это 10 самарских школ, а также Детская школа искусств Кинель-Черкасского района и Школа искусств им. М.А. Балакирева в Тольятти.   
В музыкальные школы Самарской области за год поступило более 200 новых инструментов 
Единственный гол забил Писарский.
«Крылья Советов» уступили «Шиннику» - 1:2
Там во встречном направлении столкнулись грузовой и легковой автомобили.
На месте смертельного ДТП в Безенчукском районе работали спасатели
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.
Более 1700 жителей Хворостянского района получают помощь в обновленном офисе врача общей практики
коммунальные службы Самары готовы к усиленной работе в связи с прогнозируемым снегопадом
Коммунальные службы Самары готовы к усиленной работе в связи с прогнозируемым снегопадом
В Самаре открывается персональная выставка пленэрной живописи Елены Островской
В Самаре открывается персональная выставка пленэрной живописи Елены Островской
Наверх
Самара  -6 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.04
-0.08
EUR 76.96
0.74
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре дан старт региональному патриотическому проекту «Песни Победы Отцов»
Самарский зоопарк открывает сезон уникальных лекций
В Самаре 1 февраля состоится открытие выставки «Рождествено в красках осени»
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента

3 февраля 2023 13:28
135
Врачи областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента

Врачи Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина провели сложную операцию пациенту со сквозной травмой глазницы.

Мужчина получил травму при падении – ветка дерева, повредив верхнее веко, прошла через глазницу, канал зрительного нерва и проникла в полость черепа на 3 сантиметра. При этом ни само глазное яблоко, ни крупные сосуды, ни головной мозг не были задеты. К сожалению, был серьёзно повреждён зрительный нерв, что привело к потере зрения на этом глазу.

Как отмечают врачи, малейшее изменение траектории ветки могло привести к более опасным последствиям.

«Из-за характера травмы все могло быть намного плачевнее, – рассказала хирург-офтальмолог областной больницы Анастасия Суркова. – Перед нами стояла сложная задача – удалить инородное тело – ветку – максимально атравматично, не спровоцировав кровотечения. Кроме того, пациент обратился за медицинской помощью несвоевременно, что увеличивало риск инфекционного процесса – развития флегмоны орбиты и менингита».

Учитывая сочетанный характер травмы, на помощь пациенту пришли специалисты сразу двух отделений – офтальмологического и нейрохирургического.

Благодаря слаженной работе профессионалов ветка была аккуратно извлечена. Врачи провели ревизию раневого канала, выполнили репозицию глазного яблока в полость орбиты и назначили антибактериальную терапию.

В настоящее время пациент находится под наблюдением врачей, сообщает Минздрав региона.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Здравоохранение
Для оказания помощи жителям ближайших сел — Абашево, Орловка и Толстовка — медработники выезжают на новом автомобиле.
3 февраля 2023  14:09
Более 1700 жителей Хворостянского района получают помощь в обновленном офисе врача общей практики
89
Врачи областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
3 февраля 2023  13:28
Врачи самарской областной больницы удалили 10-сантиметровую ветку из черепа пациента
135
В Самаре за сутки заболели 105 человек.
2 февраля 2023  18:55
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса
448
По данным специалистов, в 60% случаев заболевания удалось выявить на I-II стадии.
2 февраля 2023  17:55
В центре амбулаторной онкологической помощи больницы №6 Самары прошли обследования более 5700 человек
554
В 2022 году впервые было выявлено 419 случаев рака шейки матки у жительниц региона.
2 февраля 2023  15:48
Врачи приглашают жительниц Самарской области на профилактические осмотры
418
Уже сейчас маленьких пациентов с заболеваниями позвоночника спасают с помощью технологий, аналогов которым в мире нет.
1 февраля 2023  19:43
Врачи России и Белоруссии разработают новые методы лечения детей с деформациями позвоночника, в том числе ДЦП
580
В Самаре за сутки заболели 72 человека, в Тольятти - 110.
1 февраля 2023  18:28
Где в регионе выявлены новые случаи коронавируса 1 февраля 2023 года
532
Врачи рекомендуют всем практиковать умеренную физическую активность не менее 150 минут в неделю.
1 февраля 2023  17:51
Александр Муравец: физическая активность снижает риск развития рака молочной железы и кишечника
525
За год у 1323 жителей Самарской области впервые выявлены злокачественные новообразования предстательной железы, из них у почти 900 человек — на ранних стадиях.
1 февраля 2023  14:46
Самарский врач-онколог рассказал о факторах риска рака предстательной железы
639
На 47,2% превышен эпидпорог по ОРВИ в Самарской области
1 февраля 2023  13:27
На 47,2% превышен эпидпорог по ОРВИ в Самарской области
448
Весь список
Новости медицины
Его эффективность проверена на COVID-19, но в перспективе такие молекулярные машины могут быть адаптированы для выявления и других вирусов.
26 октября 2022  22:44
Ученые Университета ИТМО в Санкт-Петербурге создали наноробота из молекул ДНК для обнаружения вирусов
4070
9 апреля 2021  10:25
Вызов нарколога на дом – профессиональная помощь специалиста в Москве и области
15676
Весь список
В центре внимания
На совещании были рассмотрены вопросы сотрудничества в сферах управления интеллектуальной собственностью.
3 февраля 2023  14:59
Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с руководителем Роспатента Юрием Зубовым
33
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
3 февраля 2023  12:47
В Самаре определен ТОП-20 общественных пространств для рейтингового голосования за благоустройство в 2024 году
326
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
3 февраля 2023  12:21
Стань участником Всероссийского конкурса «Лучший зимний двор России»!
127
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
3 февраля 2023  12:01
«Лыжня России - 2023» в Самарской области пройдет 11 февраля
159
Дмитрий Азаров рассказал о создании мемориала в Макеевке в память о погибших самарцах.
2 февраля 2023  16:24
Дмитрий Азаров вручил награды землякам – участникам спецоперации
489
Весь список