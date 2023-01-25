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Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли маленького пациента после серьезного ожога

25 января 2023 15:41
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Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей – около 35% поверхности тела.

Врачи ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова спасли маленького пациента в тяжелом состоянии после серьезного ожога.

Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей – около 35% поверхности тела.

Маленький пациент более 1,5 месяцев находился под наблюдением команды врачей больницы имени Пирогова.

«Для ребенка в таком возрасте травма весьма серьезная. Мы сразу же провели общеклиническое обследование, комплексную противошоковую, инфузионную и антибактериальную терапию, назначили симптоматическое лечение. Малыш находился в палате интенсивной терапии, ему проводили местное лечение ран повязочным способом.
Перевязки осуществлялись под общим наркозом с помощью современных раневых покрытий. Во время лечения использовалась флюидизирующая кровать – на ней больной как будто парит в воздухе, что существенно снижает болевые ощущения», - рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.

Благодаря усилиям медработников мальчик поправился.

«За счет своевременно примененного и уже отработанного алгоритма действий раны зажили самостоятельно: ребенку не потребовалось оперативное вмешательство и пересадка кожи - аутодермопластика», - отметил Иосиф Витальевич.

В настоящее время малыш выздоровел и вернулся домой, сообщает пресс-служба минздрава СО.

 

Фото:   пресс-служба минздрава СО
 

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