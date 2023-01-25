Врачи Самарской больницы имени Пирогова спасли маленького пациента после серьезного ожога

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Врачи ожогового отделения Самарской городской клинической больницы № 1 им. Н.И. Пирогова спасли маленького пациента в тяжелом состоянии после серьезного ожога.



Малыш получил ожог кипятком, у него был инфицированный ожог туловища, обеих нижних конечностей – около 35% поверхности тела.



Маленький пациент более 1,5 месяцев находился под наблюдением команды врачей больницы имени Пирогова.



«Для ребенка в таком возрасте травма весьма серьезная. Мы сразу же провели общеклиническое обследование, комплексную противошоковую, инфузионную и антибактериальную терапию, назначили симптоматическое лечение. Малыш находился в палате интенсивной терапии, ему проводили местное лечение ран повязочным способом.

Перевязки осуществлялись под общим наркозом с помощью современных раневых покрытий. Во время лечения использовалась флюидизирующая кровать – на ней больной как будто парит в воздухе, что существенно снижает болевые ощущения», - рассказал заведующий ожоговым отделением, врач-хирург Иосиф Новиков.



Благодаря усилиям медработников мальчик поправился.

«За счет своевременно примененного и уже отработанного алгоритма действий раны зажили самостоятельно: ребенку не потребовалось оперативное вмешательство и пересадка кожи - аутодермопластика», - отметил Иосиф Витальевич.



В настоящее время малыш выздоровел и вернулся домой, сообщает пресс-служба минздрава СО.

Фото: пресс-служба минздрава СО

