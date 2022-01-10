Врачи рассказали о состоянии девочки, которую нашли на морозе в овраге в саратовском селе

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Эдуард Демьянец. Врачи исключили ампутацию пальцев у девочки, которую нашли на морозе в овраге в саратовском селе три с половиной недели назад, но ей предстоит очередная пластическая операция, сообщил РИА Новости советник министра здравоохранения региона Александр Колоколов.

Днем 22 декабря прошлого года в овраге в селе Прокудино Аткарского района пятилетняя девочка и ее восьмилетний брат были обнаружены без верхней одежды. По данным прокуратуры, дети были без сознания, мальчик скончался, а девочка выжила, но находится в реанимации. Детский омбудсмен в регионе Татьяна Загородняя отмечала, что девочка пережила клиническую смерть. По данным регионального минздрава, состояние пациентки тяжелое. Главврач областной больницы Михаил Свинарев уточнил РИА Новости, что у девочки обморожены руки и ноги, она находится в медикаментозной коме. Некоторые СМИ писали, что ребенку может грозить ампутация конечностей.

"Ребенок продолжает находиться на лечении в профильной клинике Саратова. Состояние по-прежнему тяжелое, но мы можем говорить о наметившейся тенденции к стабилизации состояния здоровья. Лечение проводится комплексное, междисциплинарное, то есть помимо врачей детской больницы в лечении принимают участие врачи-комбустиологи. Есть условная положительная динамика в лечении. Сегодня уже можно с некой уверенностью говорить, что ампутация пальчиков не понадобится, но тем не менее будет проведена очередная пластическая операция", - сказал собеседник агентства.

Колоколов подчеркнул, что лечение девочки находится на особом контроле регионального минздрава, всю необходимую медицинскую помощь она получает.

По данным Следственного комитета, детей в овраге бросила 43-летняя мать. По версии следствия, рассердившись на непослушание, она шарфом душила детей до потери сознания, после чего отнесла их в овраг, а сама уехала в Энгельс. Суд арестовал ее по обвинению в убийстве с особой жестокостью и покушении. По данным СК, женщина раскаялась в содеянном.

Фото: соцсети