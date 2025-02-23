Врачи предупредили о вреде блинов для некоторых людей

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Масленичная неделя в этом году начнется 24 февраля. В это время принято угощать друг друга блинами. Эксперты рассказали «Известиям» 23 февраля, можно ли есть блины все семь дней, кому стоит воздержаться от них и могут ли они вызвать анафилактический шок.

Блины — достаточно калорийная пища, но это — не повод полностью отказаться от традиционного блюда. Главное — грамотно встроить их в рацион и учитывать особенности организма.

«Блины сочетают в себе большое количество жиров и углеводов, такой «дуэт» приносит особое удовольствие вкусовым рецепторам, в итоге избежать переедания очень сложно. Поэтому блины лучше употреблять в небольшом количестве — лучше не больше 4–5 штук в день, желательно в качестве десерта. Также важно позаботиться о здоровом рационе в течение дня. Он должен включать в себя мясо, рыбу, молочные продукты, а также крупы, овощи и фрукты», — отметила эксперт лаборатории «Гемотест» врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

Калорийность одного среднего блина без начинки составляет около 125 ккал. Начинки и топинги (сметана, варенье, сгущенка) дополнительно повышают энергетическую ценность.

«С особенной осторожностью нужно включать блины в свой рацион людям с сахарным диабетом и лишним весом. Кроме того, они могут представлять опасность для тех, у кого есть панкреатит, холецистит, цирроз печени», — объяснила Кашух.

Эксперт добавила, что также стоит помнить, что некоторые компоненты блинов и начинок для них вызывают аллергию. Если взрослые люди хорошо знают об особенностях своего организма и избегают аллергенов, то ребенок запросто может съесть то, что ему противопоказано.

«Сам по себе блин состоит из трех компонентов, которые входят в топ пищевых аллергенов — молоко, яйцо, пшеница. Кроме того, достаточно часто встречается аллергия на топинги к блинам — рыбу, красную икру, орехи, мед. Они могут вызвать аллергию разной степени тяжести — от зуда в полости рта и покраснения кожи вокруг губ до отека губ, лица, век, выраженной крапивницы по всему телу», — уточнила кандидат медицинских наук, аллерголог Евгения Жукалина.

По ее словам, самое тяжелое проявление пищевой аллергии — анафилактический шок. У человека после контакта с аллергеном буквально за несколько минут развивается сильный отек полости рта и гортани, возникает зуд, резко падает артериальное давление. Без немедленной врачебной помощи человек может умереть.

Чтобы предотвратить такую трагедию, рекомендуется своевременно обратиться к врачу, чтобы диагностировать аллергию, разобраться, какие именно продукты ее вызывают, и выработать тактику лечения. Опасные аллергены ни в коем случае нельзя ставить на общий стол, где до них может добраться ребенок.

«Представьте себе: ребенок пяти лет с сильнейшей аллергией на молоко. На его тарелке безмолочный блинчик. А на тарелке брата — обычный. Визуально они никак не отличаются друг от друга. В момент игры наш малыш берет блинчик с тарелки брата и отправляет в рот. Через несколько минут губы начинают опухать, появляется сыпь, а дыхание становится затрудненным, развивается угрожающая жизни анафилаксия», — привела пример Жукалина.

Она подчеркнула, что, если за столом будет сидеть аллергик, опасные для него продукты необходимо исключить из всех блюд. Также важно учить детей не делиться друг с другом едой из своих тарелок и информировать хозяев об аллергии, если праздник проходит в гостях.