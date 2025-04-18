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Врачи областного кардиодиспансера выполнили две новые операции

18 апреля 2025 18:17
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Больным с патологией клапанного аппарата сердца.

Специалисты Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова совместно с директором института патологии кровообращения Национального медицинского исследовательского центра им. Мешалкина, врачом-кардиохирургом Александром Богачевым-Прокофьевым провели хирургическое лечение, используя миниинвазивные методики, больным с патологией клапанного аппарата сердца.

При таких операциях значительно уменьшается повреждение органов и тканей, а восстановление пациентов происходит быстрее. Александр Владимирович ежегодно выполняет более 250 «больших» и «миниинвазивных» кардиохирургических операций.

"На лечение поступили два пациента. После проведенных обследований у них диагностировали нарушение функции митрального клапана и фибрилляцию предсердий, что привело к прогрессированию сердечной недостаточности. Совместно с Александром Владимировичем мы провели реконструктивные вмешательства на митральном клапане через минимально инвазивный доступ обоим пациентам. Коррекция выполняется через разрез длиной 6 см в проекции межреберья справа. Второму пациенту кроме реконструкции клапана,выполнили хирургическое лечение фибрилляции предсердий с помощью криовоздействия на ткани левого предсердия", - рассказал главный врач Дмитрий Кузнецов.

В настоящее время пациенты проходят реабилитацию в кардиохирургическом отделении диспансера.

"Передача опыта коллегам повышает квалификацию специалистов и распространяет передовые методы лечения сердечно-сосудистых заболеваний. В скором времени пациентам не нужно будет выезжать за пределы Самарской области для выполнения подобных кардиохирургических операций", - отметил Александр Владимирович.

По словам главного врача кардиодиспансера миниинвазивные операции увеличат количество использования данного метода.

"С 2024 года в кардиодиспансере часть операций коронарного шунтирования мы выполняем через мини-доступ. Выполнение реконструкции клапана и хирургическое лечение нарушений ритма сердца с использованием мини-доступа и видео-поддержки – следующий шаг в развитии минимально-инвазивной сердечной хирургии в регионе. Важно помнить, что выбор вида хирургического лечения всегда зависит от конкретной ситуации и индивидуален для каждого пациента", - отметил Дмитрий Кузнецов.

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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