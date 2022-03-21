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Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности
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Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности

21 марта 2022 13:24
109
Врачи больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение с помощью очков виртуальной реальности

Врачи Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина проходят обучение по оказанию экстренной медицинской помощи с помощью очков виртуальной реальности. Тренажер предназначен для обучения сотрудников использованию аппарата искусственной вентиляции легких.

Оказание качественной и оперативной медицинской помощи, внедрение передовых технологий в работу медиков, развитие системы здравоохранения в целом – в том числе, часть стратегии лидерства региона, созданной по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова при участии жителей. 

Пользователь аппаратно-программного комплекса учится оказывать помощь пациенту при низкой сатурации: поэтапному подключению к аппарату искусственной вентиляции легких с выставлением необходимых параметров и последующих действий для оценки улучшения состояния пациента. Помимо режима обучения в этом сценарии есть режим контроля, который фиксирует число верно и неверно выполненных шагов без подсказок.

«Что касается виртуального сопровождения, здесь всё интересно и подробно. Аппарат ты настраиваешь под себя. Можно видеть всё пространство: противошоковую палату, пациента, ты видишь все изменения и параметры. Если на практике помощь происходит экстренно, то программа позволяет отработать навыки до автоматизма, и это здорово. Было бы хорошо такую программу применять в обучении начинающих врачей и студентов. Такие навыки жизненно необходимы для их первой работы и специализации», - подчеркивает врач-инфекционист Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Екатерина Зайцева.

 «Есть интересные моменты в этом обучении. Программа не требует дополнительного оборудования, здесь не нужно имитации поступления пациента в стационар.  Обучающий кабинет можно организовать в любом оборудованном пространстве», - отмечает врач-травматолог Самарской областной клинической больницы им.В.Д.Середавина Андрей Маменков.

Тренажер был разработан совместно специалистами Института инновационного развития СамГМУ и Самарской областной станции скорой медицинской помощи.

Авторы программы отмечают, что их разработка может смело конкурировать с зарубежными. А сегодня, в условиях действия санкций, это важное преимущество. 

«Это достаточно большая возможность продвигать наши тренажеры - они ничем от зарубежных не отличаются по функционалу. Мы разрабатываем те же инструменты, те же языки программирования», - рассказывает руководитель проектов Института Инновационного развития СамГМУ Григорий Губарев.

Разработчики планируют активно развивать свой проект. Помимо скорой помощи появится «Приемное отделение», в котором можно отработать действия с пациентом после того, как он поступает из «скорой» в лечебное учреждение

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