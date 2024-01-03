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Врач-травматолог больницы Середавина рассказал, чем опасны катания на тюбинге

3 января 2024 14:15
209
И как избежать рисков для жизни.

Врач-травматолог-ортопед Самарской областной клинической больницы им.В.Д. Середавина Андрей Маменков:

"Одним из видов зимних развлечений является катание на тюбинге. Оно отличается неконтролируемой траекторией и скоростью движения при спуске.

Бывает, люди пренебрегают безопасностью и привязывают тюбинг к автомобилям, снегоходам и квадроциклам, катаются с гор, по замерзшим озёрам и рекам. Все это - риски повышенного травматизма и прямая угроза жизни!

Случай из медицинской практики: в нашем отделении на лечении находились 2 пациента со сложнейшим переломом костей таза. Травму они получили на большом спуске, где люди скатывались не по очереди, а одновременно. Это привело к столкновению двух ватрушек друг с другом. Они разлетелись в разные стороны. Траектория пошла через лес, на полном ходу ватрушки врезались в деревья. Перелом костей таза, тем более у совсем молодых людей - это последствия на всю жизнь, а подобные катания - угроза жизни и здоровью.

Травмы у детей и взрослых происходят по разным причинам. Врослые привязывают ватрушки к машинам, а дети катаются в необорудованных местах. Бывает так, что зона спуска выходит на проезжую часть, и детишки, скатываясь, неконтролируемо вылетают на проезжую часть и могут попасть под автомобили.

Кататься необходимо на "трезвую голову" и только в организованных местах, где соблюдаются все правила безопасности. Активный отдых детей всегда должен быть под пристальным контролем родителей".

 

Фото:   минздрав СО

Теги: Медицина Самара

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