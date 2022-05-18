Врач терапевт рассказала, сколько воды нужно пить в день

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Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, сколько воды следует пить в день. В беседе с «Вечерней Москвой» в среду, 18 мая, специалист отметила, что человеку весом 70 кг стоит в день употреблять 2 л 100 мл жидкости, пишут "Известия".

Чернышова пояснила, что норма воды в сутки составляет не более 30 мл на 1 кг веса. Кроме того, учитывается не только простая вода, но и жидкость в составе супа, чая, компота и других продуктов.

«Вода в адекватном количестве не приведет к отекам — это касается только людей с почечной недостаточностью, так как почки плохо работают и не успевают переработать объем. Здоровому человеку нужно пить воду, чтобы не было отеков», — рассказала Чернышова.

Врач пояснила, что переизбыток воды в организме опасен, поскольку влечет нарушение концентрации солей в крови, что может вызвать различные тяжелые расстройства и даже остановку сердца, пишет «Москва 24».

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