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Врач-терапевт: «Не миксуйте арбузы и дыни с другими продуктами»

24 августа 2022 10:41
183
Врач-терапевт: «Не миксуйте арбузы и дыни с другими продуктами»

В разгаре сезон продажи бахчевых культур. Врач-терапевт «Инвитро-Приволжье» Татьяна Тарадеева рассказала, чем полезны арбуз и дыня, а кому они противопоказаны и как правильно их употреблять без вреда для здоровья.

Правда ли что арбуз и дыня очень полезны? Некоторые используют арбуз для похудения. Правильно ли это?

Арбуз действительно содержит в своем составе витамины группы В, аскорбиновую кислоту, железо, магний, углеводы, растительную клетчатку и ликопин – природный антиоксидант, снижающий риск развития атеросклероза и сердечных заболеваний. Арбуз хорошо утоляет чувство голода и жажды, нормализует моторику кишечника за счет содержания пищевых волокон, благотворно влияет на нервную, сердечно-сосудистую, мочевыделительную системы, восполняет дефицит микроэлементов. 

Но не стоит забывать, всё хорошо, что в меру или как отметил в своем стихотворении Державин – «умеренность есть лучший пир». Арбуз – десертная ягода с высоким гликемическим индексом на уровне 65–70 единиц и при этом с минимальным содержанием углеводов – 4–9 г на 100 г. Поэтому его употребление стоит ограничить людям с сахарным диабетом, так как переедание создаст риск скачка глюкозы и не стоит его есть с хлебом, как любят многие. Также на заметку худеющим: переизбыток глюкозы в организме может накапливаться в виде жировых отложений. Арбуз вызывает мочегонный эффект и результат снижения веса может быть связан с потерей жидкости, что вредно для организма. Поэтому я бы рекомендовала придерживаться правил здорового питания с полноценным рационом. 

Дыня в своем составе содержит витамины А, С, Р, фолиевую кислоту, железо, калий, магний, кремний, в ее составе также селен, инозин, важный для волос и ногтей, вещества, способствующие выработке коллагена. Однако ее лучше употреблять отдельно от основного приема пищи – за 2 часа до еды или через 2 часа после еды. В противном случае, если ее съесть сразу после еды, происходят процессы брожения, могут проявиться тошнота, боли в животе, рвота, расстройство стула. Она также обладает высоким гликемическим индексом – чем спелее мякоть, тем выше ГИ. Её не стоит употреблять женщинам в период лактации, так как она является сильным аллергеном.

Есть ли общие рекомендации по употреблению арбуза и дыни? 

Есть нежелательные комбинации продуктов питания с арбузами и дынями, при этом они традиционная часть летнего стола. Не миксуйте их с маринованными и квашеными продуктами, крупами и картофелем, молочными, мясными продуктами и алкоголем. Эти плоды – десерт и лучше всего их есть через два часа после еды или в первой половине дня вместо второго завтрака. А чтобы получить максимальную пользу и удовольствие от арбузов и дынь, в день рекомендуется употреблять не более 200-300 граммов бахчевых.

И не стоит покупать уже вскрытый арбуз или просить продавца вырезать кусочек ради дегустации, так как в месте разреза крайне быстро размножаются вредные микроорганизмы. Обязательно вымойте арбуз или дыню, и не доедайте мякоть до самой корочки, так как именно там концентрируются вредные вещества. 

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