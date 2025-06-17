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Врач-терапевт Безенчукской ЦРБ: "Регулярные физические нагрузки снижают риск развития инфекций и воспалений"

17 июня 2025 14:57
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Наш иммунитет – это клетки, которые борются с бактериями и вирусами. Как физические нагрузки помогают им работать эффективнее?

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике в г. о. Самара, главный врач Безенчукской центральной районной больницы Людмила Слепнева:

 "Регулярная физическая активность является защитой от вирусов и инфекций. Люди, которые постоянно двигаются, болеют ОРВИ на 20–30% реже.

Наш иммунитет – это клетки, которые борются с бактериями и вирусами. Как физические нагрузки помогают им работать эффективнее:

 Улучшают кровообращение. Иммунные клетки быстрее добираются до «опасных зон».
 Снижают хроническое воспаление – частую причину ослабленного иммунитета.
 Ускоряют выведение токсинов через лимфатическую систему.
 Снижают стресс. Гормоны стресса подавляют защитные силы организма.
 Помогают поддерживать здоровый вес. Лишние килограммы повышают риск болезней.

Регулярно делайте зарядку, поднимайтесь на нужный этаж без помощи лифта, делайте активные 5-минутные перерывы на рабочем месте. Даже простая ходьба даёт эффект.

Оптимальная нагрузка для иммунитета:
 ходьба – 7–10 тысяч шагов в день
 кардио – 150 минут в неделю
 силовые упражнения (отжимания, приседания) – 2–3 раза в неделю
 растяжка и йога – помогают расслабиться и улучшить работу лимфосистемы.

Помните про противопоказания: острые инфекции, сердечно-сосудистые заболевания, травмы и обострения хронических заболеваний, сильное переутомление. Перед введением физических нагрузок, посоветуйтесь со специалистом.

Физическая активность – это лекарство от многих болезней. Двигайтесь каждый день, умеренные нагрузки снижают риск инфекций и помогают быстрее выздоравливать".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

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