Самарцев приглашают в СОУНБ  на моноспектакль «Скрипка»

Время подлинного героизма глазами участников войны и их потомков: приглашаем посетить моноспектакль «Скрипка» в галерее «Новое пространство»



Музыкальная драма раскрывает тему Великой Отечественной войны. Пьеса основана на свидетельствах и воспоминаниях тех, кто застал это страшное время, и спектакль перенесёт зрителей в 1942 год. Музыкант и сценарист Юрий Карпов и писатель Леонид Острецов создали пьесу «Скрипка» как дань уважения подвигу советских солдат, вставших на защиту Отечества.



Лауреат Грушинского фестиваля Юрий Карпов сам исполнит сцены из пьесы для гостей «Нового пространства», сообщает пресс-служба СОУНБ.



25 июня в 18:00

Галерея «Новое пространство» Самарской областной универсальной научной библиотеки (пр. Ленина, 14а)

Вход свободный!



12+

Фото: пресс-служба СОУНБ