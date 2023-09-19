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Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья

19 сентября 2023 14:02
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Врач рассказала, сколько орехов можно съедать в день без вреда для здоровья

Орехи входят в список самых полезных продуктов для здоровья человека. В чем именно польза орехов? Сколько орехов можно съедать в день, чтобы получить от них максимальную пользу? Может ли частое употребление орехов привести к аллергии? – на эти вопросы ответила Светлана Шокур, медицинский эксперт ИНВИТРО

В чем польза орехов для организма? В каких случаях желательно включать их в рацион?

Благодаря своему богатому химическому составу, хорошей усвояемости и положительному влиянию на сердце, сосуды, а также нервную систему орехи входят в рекомендации по питанию врачей различных специальностей. Люди, в рационе которых регулярно присутствуют орехи, имеют низкие риски по развитию ишемической болезни сердца, инфаркта и онкологических заболеваний. Кроме того, употребление орехов имеет положительное влияние на гормональную систему и, в целом, обладает противовоспалительным и выраженным антиоксидантным эффектами, снижает уровень стресса, что особенно важно для людей с высокой физической и интеллектуальной нагрузкой, а также людей зрелого возраста.

Орехи находятся в топе растительных продуктов по количеству высококачественного белка, который практически полностью усваивается организмом, полезных жиров, например, в 100 г грецких орехов 10 г Омега-3, а также жирорастворимых витаминов А и Е, микроэлементов (кальций, магний, цинк) и полезной клетчатки.

Какие риски для здоровья могут нести в себе орехи? Какими симптомами это может проявляться?

На ряду со всеми положительными свойствами орехи имеют некоторые недостатки. Во-первых, они относятся к высококалорийным продуктам за счет жира, входящего в их состав. В среднем в 100 г орехов содержится около 650 калорий, что составляет почти треть суточного калоража среднестатистического человека. Орехи питательны и легко насыщают, что делает их отличным вариантом для быстрого перекуса. Однако приятный и насыщенный вкус орехов, запросто может отвлечь от контроля за количеством, что приведет к перееданию и избытку съеденных калорий, а вслед и прибавке веса. 

Также бесконтрольное употребление орехов нежелательно для людей с проблемами пищеварения, так как это может вызвать тяжесть и неприятные ощущения в животе, вздутие, повышенное газообразование и даже нарушение стула. Людям с сахарным диабетом, заболеваниями почек и сердечно-сосудистой системы стоит обратить внимание не только на количество съедаемых орехов, но и на качество продукта. Соленые ядра, орехи в глазури, карамели, сахарном сиропе или меде могут стать причиной повышения артериального давления и глюкозы в крови. 

Но наибольший риск для здоровья употребление орехов может вызвать у людей со склонностью к аллергии.

Как проявляется аллергия на орехи и как её заподозрить?

Согласно статистике, около 20% взрослого населения и 5% детей имеют аллергию на орехи. В нашей стране чаще встречается аллергия на лесной и грецкий орехи, тогда как употребление кедровых орехов может быть вполне безопасным.

Первыми проявлениями развития аллергической реакции на орехи обычно бывает отек губ, языка и неба, ощущение жжения и зуда во рту и горле, кожные симптомы в виде мелких высыпаний около рта или симптомы риноконъюнктивита: слизистые выделения из носа, затрудненное носовое дыхание, зуд и жжение в полости носа, в области глаз. 

В случае гиперчувствительности к аллергену орехов может развиться анафилактический шок с падением артериального давления, удушением и остановкой дыхания, вплоть до фатального исхода.

Если у человека нет аллергии, то может ли она развиться со временем, например, если есть орехи слишком часто и много?

Слишком частое употребления орехов не является фактором для развития у человека аллергии на этот продукт. Тогда как у людей с генетической предрасположенностью к аллергенам ореха контакт даже со следовыми количествами может вызвать бурную реакцию. В связи с чем в целях безопасности на этикетке некоторых потенциально опасных продуктов производитель указывает, что в составе «могут содержаться следы орехов».

Сколько орехов можно есть в день? Почему?

Исходя из стандартных рекомендаций по сбалансированному питанию количество потребляемых орехов за день должна составлять около 30 г, что в пересчете на ядра примерно 16-20 миндаля, 5 очищенного грецкого ореха, около 40 фисташек без скорлупы. 

Увеличение порции орехов в рационе не усилит их положительный эффект, но, как уже говорилось выше, может стать причиной прибавки веса и развитию различных побочных эффектов.

Чтобы сохранить полезные жирные кислоты и витамины выбирайте свежие орехи (они обычно более тяжелые по весу), отдавайте предпочтение орехам в скорлупе: очищенные и упакованные в пакет ядра быстро окисляются и могут менять вкус. Усвоение минералов из жареных или вымоченных в воде орехов лучше, за счет меньшего количества в них фитиновой кислоты.

Фото: pxhere.com

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