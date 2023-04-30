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Врач рассказала россиянам, как провести майские праздники с пользой

30 апреля 2023 18:30
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Людям, не занимающимся физическим трудом в обычной жизни, в майские праздники лучше не ставить себе непосильные цели.

Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала как провести майские праздники с пользой.

 Оставайтесь в рамках того режима, к которому вы привыкли.

Ложитесь спать вовремя — качественный полноценный сон подразумевает отход ко сну не позже 23:00.

Именно с одиннадцати вечера до трех часов утра, сон приносит самую большую пользу для здоровья.

Ешьте полезную еду

"Хочу напомнить, что безопасных доз алкоголя не существует, и, безусловно, прием алкоголя в эти дни абсолютно точно будет пагубен для здоровья. Поэтому если очень хочется мясо, то можно и нужно его приготовить в кругу семьи и друзей — насладиться мясными продуктами, но без вредных соусов, с минимальным количеством соли, и, конечно, без алкоголя", — сказала Оксана Драпкина.

Для утоления жажды используйте обычную негазированную или минеральную воду, а не консервированные соки или сладкие газированные напитки.

 В выходные погуляйте, займитесь спортом, поработайте на даче, соблюдая умеренную и дозированную физическую активность.

Людям, не занимающимся физическим трудом в обычной жизни, в майские праздники лучше не ставить себе непосильные цели.

Очень часто в выходные врачи наблюдают обострение ишемической болезни сердца, развитие острых сердечно-сосудистых катастроф, поэтому включайтесь в физический изнурительный труд постепенно.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Людям, не занимающимся физическим трудом в обычной жизни, в майские праздники лучше не ставить себе непосильные цели.
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Врач рассказала россиянам, как провести майские праздники с пользой
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