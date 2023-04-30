Врач рассказала россиянам, как провести майские праздники с пользой

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Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина рассказала как провести майские праздники с пользой.



Оставайтесь в рамках того режима, к которому вы привыкли.

Ложитесь спать вовремя — качественный полноценный сон подразумевает отход ко сну не позже 23:00.



Именно с одиннадцати вечера до трех часов утра, сон приносит самую большую пользу для здоровья.



Ешьте полезную еду



"Хочу напомнить, что безопасных доз алкоголя не существует, и, безусловно, прием алкоголя в эти дни абсолютно точно будет пагубен для здоровья. Поэтому если очень хочется мясо, то можно и нужно его приготовить в кругу семьи и друзей — насладиться мясными продуктами, но без вредных соусов, с минимальным количеством соли, и, конечно, без алкоголя", — сказала Оксана Драпкина.



Для утоления жажды используйте обычную негазированную или минеральную воду, а не консервированные соки или сладкие газированные напитки.



В выходные погуляйте, займитесь спортом, поработайте на даче, соблюдая умеренную и дозированную физическую активность.



Людям, не занимающимся физическим трудом в обычной жизни, в майские праздники лучше не ставить себе непосильные цели.



Очень часто в выходные врачи наблюдают обострение ишемической болезни сердца, развитие острых сердечно-сосудистых катастроф, поэтому включайтесь в физический изнурительный труд постепенно.

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