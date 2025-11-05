Я нашел ошибку
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении
В тушении пожара участвовали 8 человек, задействованы два пожарных автомобиля.
Сегодня в Кинеле горела частная баня на площади 20 квадратных метров
Теперь в будние дни сад работает до 17.00.
С ноября меняется время работы самарского Ботанического сада
По версии следствия, днем 3 ноября во время киносеанса в кинотеатре в Абакане в малом зале работала бактерицидная лампа.
В Абакане 15 человек получили ожоги глаз после просмотра фильма в кинотеатре
Это одно из крупнейших событий в мире гонок дронов с участием сильнейших пилотов страны проходит на стадионе «Солидарность Самара Арена» в рамках форума.
В Самаре стартовал финал Кубка России по гонкам дронов: участников и гостей поздравил Вячеслав Федорищев
По итогам Кубка России по гонкам дронов в Самаре сформируется окончательный состав сборной России по гонкам дронов.
Более 60 пилотов сражаются по гонкам дронов на Кубке России в Самаре
В сенсорных комнатах сотрудники восстанавливают силы, переключаются после сложного вызова и готовятся к следующему.
На Самарской станции скорой помощи работают две комнаты психологической разгрузки
Процедуру обещают сделать максимально удобной для владельцев и их питомцев, а самое главное — бесплатной.
Обязательную регистрацию домашних кошек и собак могут ввести во всех регионах России с 1 сентября 2026 года
Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении

5 ноября 2025 22:49
147
Распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.

Причинами повышенного давления чаще всего являются стресс, нахождение в душном или жарком помещении, а также воздействие солнца. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, пишут "Известия".

При гипертонии необходимо прежде всего исключить факторы, которые ее вызвали, обеспечить человеку максимальный покой и комфорт. Очень важен доступ свежего воздуха, так как плохое самочувствие нередко возникает именно из-за духоты. Следует также ослабить тесную одежду, помочь лечь и успокоиться, добавила терапевт.

«В таком состоянии строго противопоказаны любые тепловые и физические нагрузки: горячие ванны, бани, занятия спортом, а также интенсивная домашняя работа, например уборка. Стоит также избегать тяжелой, острой и горячей пищи», — рассказала Волгина в разговоре с Lenta.Ru.

Она уточнила, что распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.

Ели давление поднялось выше 160, появились такие симптомы, как асимметрия лица, невнятная речь, а тем более при потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сказала врач.

 

Фото:   pxhere.com

