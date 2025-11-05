Врач рассказала о первой помощи при высоком давлении

147

Причинами повышенного давления чаще всего являются стресс, нахождение в душном или жарком помещении, а также воздействие солнца. Об этом рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина, пишут "Известия".

При гипертонии необходимо прежде всего исключить факторы, которые ее вызвали, обеспечить человеку максимальный покой и комфорт. Очень важен доступ свежего воздуха, так как плохое самочувствие нередко возникает именно из-за духоты. Следует также ослабить тесную одежду, помочь лечь и успокоиться, добавила терапевт.

«В таком состоянии строго противопоказаны любые тепловые и физические нагрузки: горячие ванны, бани, занятия спортом, а также интенсивная домашняя работа, например уборка. Стоит также избегать тяжелой, острой и горячей пищи», — рассказала Волгина в разговоре с Lenta.Ru.

Она уточнила, что распознать повышенное давление можно по нескольким признакам: это головная боль, головокружение, вплоть до падения, тошнота, рвота, мелькание «звездочек» перед глазами и общее ухудшение зрения.

Ели давление поднялось выше 160, появились такие симптомы, как асимметрия лица, невнятная речь, а тем более при потере сознания необходимо немедленно вызвать скорую помощь, сказала врач.

