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Врач рассказала как распознать инсульт по внешним признакам

3 января 2023 15:58
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При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью. Главное при этом – действовать быстро.

 «Для возникновения инсульта практически всегда есть провокационная составляющая. Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем», — рассказала заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, врач-невролог высшей квалификационной категории, Алия Муртазина.

Специалисты отмечают, что в последнее время инсульт «помолодел», то есть его возникновение у молодых людей – это, к сожалению, совсем не редкость.

«В нашей практике был трагический случай возникновения инсульта даже в несовершеннолетнем возрасте, на фоне приема токсических средств», — отметила врач.

Необходимо вести здоровый образ жизни, следить за давлением, питанием, избавиться от вредных привычек.

Важно помнить, что физические и психологические перегрузки в сочетании со стрессами, интенсивная работа без полноценного отдыха повышают риск сосудистых событий, в том числе и инсульта. Если уже имеются проблемы со здоровьем, важно придерживаться рекомендаций врачей.

«И, безусловно, мнение об умеренных дозах алкоголя является ошибочным, употребление алкоголя даже в малом количестве может запустить трагический процесс», — подчеркнула Алия Хамзаевна.

При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

 

Фото:    ru.freepik.com

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Здравоохранение
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