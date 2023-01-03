Врач рассказала как распознать инсульт по внешним признакам

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У больного нарушена мимика, уголки рта неравномерно опущены, «кривая» улыбка. Ослаблена рука, нога. Есть проблемы с речью. Главное при этом – действовать быстро.



«Для возникновения инсульта практически всегда есть провокационная составляющая. Триггером может быть неконтролируемое артериальное давление и его резкое повышение на фоне эмоциональных переживаний, перегрузок на работе, злоупотребления алкоголем», — рассказала заведующая неврологическим отделением для пациентов с нарушением мозгового кровообращения Самарской городской клинической больницы №2 имени Н.А. Семашко, врач-невролог высшей квалификационной категории, Алия Муртазина.



Специалисты отмечают, что в последнее время инсульт «помолодел», то есть его возникновение у молодых людей – это, к сожалению, совсем не редкость.

«В нашей практике был трагический случай возникновения инсульта даже в несовершеннолетнем возрасте, на фоне приема токсических средств», — отметила врач.



Необходимо вести здоровый образ жизни, следить за давлением, питанием, избавиться от вредных привычек.

Важно помнить, что физические и психологические перегрузки в сочетании со стрессами, интенсивная работа без полноценного отдыха повышают риск сосудистых событий, в том числе и инсульта. Если уже имеются проблемы со здоровьем, важно придерживаться рекомендаций врачей.



«И, безусловно, мнение об умеренных дозах алкоголя является ошибочным, употребление алкоголя даже в малом количестве может запустить трагический процесс», — подчеркнула Алия Хамзаевна.



При первых же признаках инсульта необходимо срочно вызвать скорую помощь, сообщив диспетчеру, что есть подозрение на инсульт.

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