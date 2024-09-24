Врач рассказал, как различать грипп и ОРВИ

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Отличие гриппа от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции состоит в том, что грипп начинается всегда резко в один момент — высокая температура, слабость на фоне ломоты в теле, головная боль. Об этом во вторник, 24 сентября, рассказал инфекционист, глава клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

— Классический грипп имеет достаточно отличный от других инфекций симптомокомплекс. Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли, — сообщил Поздняков.

Кроме того, при гриппе в первую очередь поражается трахея, а кашель сопровождается болью за грудиной, особенно при ее приступах, которые очень плохо контролируются. Насморк, связанный с гриппом, — умеренный, как и боль в горле.

Осложнения гриппа разнообразны и могут быть разделены на ранние и поздние. К ранним осложнениям относятся поражение легких, первичная гриппозная пневмония, возможное поражение центральной нервной системы и выраженный интоксикационный синдром, который может привести к шоку, передает РИА Новости.