Врач: при расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека

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Для обычного человека норма употребления воды — 30 мл на 1 кг массы тела.



Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина отмечает, что на питьевой режим в течение суток влияет множество факторов: вид деятельности, климатические условия, состояние организма и возраст.



Грудничку массой тела 3 кг необходимо всего 270 мл жидкости в сутки (и он их получает с грудным молоком);



Ребенку в возрасте 4 лет следует выпивать 1680 мл в сутки;



Взрослому человеку с массой тела 70 кг необходимо выпивать 2100 мл жидкости в сутки.



У беременных объем потребляемой воды должен быть выше на 240-360 мл.



— При расчете необходимого количества воды в сутки следует учитывать возраст и род деятельности человека. Для обычного человека нормой потребления воды считается 30 мл на 1 кг массы тела и 40 мл на 1 кг при проживании в странах с жарким климатом и условии наличия высокой физической активности, — отметила Оксана Драпкина.



Заменять воду другими напитками нельзя: любую другую жидкость организм воспринимает как еду, и тратит дополнительную энергию на её переваривание.



Например, если заменить воду соком, то содержание в нём фруктозы и сахарозы могут способствовать нарушениям углеводного обмена и оказывать негативное влияние на состояние зубной эмали.



Следите за питьевым балансом в течение дня и помните о важности стакана воды натощак: запускается работа кишечника, улучшается метаболизм и всасывательная работа слизистой оболочки кишечника.

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