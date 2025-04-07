Врач предупредила об опасности злоупотребления морковью

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Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. По ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины, пишут "Известия".

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Врач посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами — из-за чрезмерного их употребления человек может получить токсический дерматит. Фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3Д.

Фото: pxhere.com