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Она посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами.
Врач предупредила об опасности злоупотребления морковью
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Врач предупредила об опасности злоупотребления морковью

7 апреля 2025 23:00
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Она посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами.

Врач Людмила Лапа предупредила об опасности злоупотребления морковью. По ее словам, этот овощ относится к аллергенным продуктам, поскольку содержит в себе гистамины, пишут "Известия".

«У аллергиков будет высыпание в первый же день. А у здоровых людей может быть через две недели. Лучше такие продукты есть один-два раза в неделю. Если вы аллергик, то следует адаптировать организм», — отметила эксперт в беседе с «Радио 1».

Врач посоветовала не злоупотреблять и морковными фрешами — из-за чрезмерного их употребления человек может получить токсический дерматит. Фреш из моркови нужно сочетать с другими продуктами, содержащими витамины С и омега 3Д.

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина

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