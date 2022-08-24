Врач-педиатр больницы Середавина Наталья Володина одержала победу во Всероссийском конкурсе врачей 

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Врач-педиатр Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Наталья Володина одержала победу во Всероссийском конкурсе врачей, заняв 1-е место в номинации «Лучший педиатр». Наталья Анатольевна рассказала о своем пути в медицине и поделилась впечатлениями об участии в конкурсе:



«Я уроженка Сергиевского района, выросла в Суходоле. В 1984 году поступила в Куйбышевский медицинский институт на педиатрический факультет и с тех самых пор ни разу не усомнилась в правильности этого решения. Нет ничего прекраснее улыбки ребенка в минуту, когда ему становится легче: болезнь отступает, и в этом есть частичка твоего профессионализма.



Свой путь в медицине я начала врачом стационара в городской больнице №9 Кировского района. В 1990 году наш коллектив всем составом перевели в больницу им. В.И. Калинина — там открылся детский стационар. В 2004 году я стала заведующей отделением младшего возраста. Уже будучи заведующей, защитила кандидатскую диссертацию. Таким образом, большая часть моей профессиональной деятельности связана с одним медучреждением, которое сейчас носит имя Владимира Диамидовича Середавина.



Что необходимо специалисту для того, чтобы достичь профессионального мастерства в нашей области? В первую очередь, всей душой любить детей и полностью отдаваться работе. Эта профессия с тобой 24 часа в сутки, в выходные и праздники.



Участвуя во Всероссийском конкурсе врачей, я очень хотела, чтобы о нашем коллективе узнали не только в Самарской области. Победа принесла невероятное чувство гордости за нашу работу.



Желаю коллегам не останавливаться на достигнутом, быть уверенными в себе и обязательно участвовать в конкурсах профессионального мастерства".

Фото: минздрав СО