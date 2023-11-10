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Врач-оториноларинголог клиники СамГМУ рассказала о профилактике заболеваний и пользе дыхательных упражнений

10 ноября 2023 14:30
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Первый барьер на пути инфекции - слизистая оболочка носа и глотки.

Главный внештатный специалист оториноларинголог министерства здравоохранения Самарской области, заведующий кафедрой и клиникой оториноларингологии имени академика И.Б. Солдатова СамГМУ, врач-оториноларинголог Татьяна Владимирова:

"Заболевания органов дыхания являются одними из наиболее массовых.

Среди болезней, поражающих органы дыхания, выделяют:

- инфекционные
- аллергические
- воспалительные.

Первый барьер на пути инфекции - слизистая оболочка носа и глотки. Поэтому одними из первых признаков поражения дыхательных путей являются симптомы острого ринита (насморка):

- заложенность носа
- чувство дискомфорта в носоглотке.

В этот период происходит размножение вируса и распространение его вниз по дыхательным путям. К симптомам ринита могут присоединиться боль в горле, першение, кашель и чихание.

Предупредить заболевания органов дыхания можно, придерживаясь простых правил:

- своевременно проходите вакцинацию, в том числе ежегодную от гриппа
- придерживайтесь правил личной гигиены
-  проходите диспансеризацию
- повышайте устойчивость организма к инфекционным заболеваниям путем закаливания и витаминного питания.

Для сохранения здоровья важно тренировать дыхание. Все методики сводятся к чередованию статических и динамических упражнений.

Статические дыхательные упражнения выполняются в покое: лежа, сидя, стоя. Они направлены на выработку рационального типа дыхания.

Динамические дыхательные упражнения выполняются с помощью опорно-двигательного аппарата. Одним из распространённых комплексов является дыхательная гимнастика по А.Н.Стрельниковой. Перечень упражнений зависит от заболевания и физического состояния пациента. Поскольку комплекс предусматривает совершение активного вдоха через нос с вовлечением элементов опорно-двигательного аппарата и грудной клетки, то он соотвествует принципам проведения дыхательных практик. Однако необходимо помнить, что показания к лечебной гимнастике определяются врачом.

Соблюдение рекомендаций по образу жизни позволят вам не только реже болеть, но и оставаться в хорошей физической форме".

 

Фото:  pxhere.com

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