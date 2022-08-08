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Врач-офтальмолог больницы Ерошевского Ольга Жукова дает рекомендации как сохранить хорошее зрение на долгие годы 

8 августа 2022 17:32
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С помощью зрения мы получаем 90% информации об окружающем нас мире. Поэтому очень важно беречь зрение.

Врач-офтальмолог высшей категории Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского, главный детский офтальмолог Приволжского федерального округа, д.м.н. Ольга Жукова дает рекомендации как сохранить хорошее зрение на долгие годы :

- 8 августа отмечается международный день офтальмологии, в день рождения выдающегося российского микрохирурга, академика РАН Святослава Федорова.

Офтальмология – это область медицины, которая изучает анатомию, физиологию, патологию глаза и разрабатывающая методы их лечения и профилактики.

Глаз – уникальное творение природы, удивительный механизм, который позволяет нам видеть мир и воспринимать всю его красоту. С помощью зрения мы получаем 90% информации об окружающем нас мире. Поэтому очень важно беречь зрение. Кто-то из великих сказал, что «офтальмология – это наука, в которой есть нечто божественное, ведь она отделяет свет от тьмы».

Задача врача-офтальмолога - распознать болезнь, определить индивидуальные особенности и найти подходящий данному пациенту метод лечения. Глаза – инструмент тонкий, деликатный, искусство офтальмолога заключается еще и в том, что порой необходима ювелирная работа, поскольку работа на тонких прозрачных средах требует претензионной точности и малейший сбой или неточность чревато тяжелыми последствиями. Работа хирурга-офтальмолога – это ювелирная работа. Берегите зрение, офтальмологи вам в этом помогут.

Чтобы сохранить хорошее зрение на долгие годы рекомендуем придерживаться простых правил:

Регулярно посещайте офтальмолога для проверки зрения, это поможет выявить на начальной стадии даже незначительные изменения.
- В яркую солнечную погоду носите солнцезащитные очки, этим вы убережете глаза от влияния ультрафиолетовых лучей, так как они могут спровоцировать развитие катаракты и даже повредить роговицу.
- Бросьте курить, табачный дым раздражает и пересушивает глаза, что может привести к повреждениям роговицы.
- Регулярно употребляйте в пищу продукты богатые антиоксидантами (фрукты и овощи - не менее 500 гр в день, орехи, рыбу).
Контролируйте время, проводимое перед монитором компьютера. Если все же приходится много работать за компьютером, в час каждые 7-10 минут необходимо отводить взгляд от монитора, смотреть в окно, моргать, зажмуриваться, чтобы дать глазам немного отдохнуть.
 

Регулярно проводите зарядку для глаз. Можно выполнять простые упражнения для глаз:

- закрыв веки, совершать глазами движения по кругу или влево-вправо;
- часто моргать в течение 30 секунд;
- переводить взгляд от предмета, расположенного вблизи, на отдаленные предметы;
- прикладывать к закрытым векам ладошки, предварительно согрев их, крепко зажмурить глаза, а затем открыть, моргнуть несколько раз.

Все эти несложные действия помогут вам сохранить зрение.
Будьте здоровы!

 

Фото:   минздрав СО

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Здравоохранение
С помощью зрения мы получаем 90% информации об окружающем нас мире. Поэтому очень важно беречь зрение.
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