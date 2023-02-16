Врач общей практики поселка Зеленовка ведет прием пациентов в новых условиях

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Врач общей практики поселка Зеленовка Ставропольского района Наталья Каштанова ведет прием пациентов в новых условиях. В 2022 году в рамках национального проекта «Здравоохранение» в здании сельского офиса выполнен капитальный ремонт, в распоряжении врача — новое медицинское и компьютерное оборудование.



Обновленный офис посещают около 1400 жителей поселка Зеленовка и ближайших населенных пунктов — Васильевка и Рассвет. Здесь оказывается первичная медико-санитарная помощь, проводятся профосмотры и диспансеризация, вакцинация, диспансерное наблюдение за состоянием людей с хроническими заболеваниями. По словам главного врача Ставропольской центральной районной больницы Лилии Малкиной, благодаря ремонту здание полностью преобразилось внутри и снаружи.



«В офисе проведены отделочные работы, обновлена облицовка стен, выполнен ремонт входной группы – заменены двери, восстановлены пандус и ступени. Поставлена новая мебель и оборудование: кушетки, холодильник, сейф для хранения лекарств, сухожаровой шкаф для стерилизации медицинских инструментов, а также раковины в процедурной и прививочной, — пояснила Лилия Геннадьевна. — Первых пациентов после ремонта мы приняли в ноябре».



Врач Наталья Каштанова работает в сельском офисе со дня его открытия в 2006 году. В 2017 году Наталья Владимировна была удостоена премии Национальной медицинской палаты в номинации «Земский доктор».



«В офисе удалось создать более современные условия. Обновили весы для детей и взрослых, ростомер, гинекологическое кресло, медицинские инструменты – офтальмоскоп, отоскоп, стетоскоп, — рассказывает Наталья Владимировна. — Со мной работают две медсестры. Мы выезжаем к пациентам на дом, для тех, кто находится на амбулаторном лечении, также проводим телемедицинские консультации. Теперь каждое рабочее место оснащено новым компьютером», – рассказывает Наталья Владимировна.



В соответствии с графиком в подразделение выезжают врач-педиатр, а также врачи узкого профиля — кардиолог, невролог, офтальмолог, акушер-гинеколог и оториноларинголог.



В 2022 году в рамках нацпроекта также выполнен ремонт 3 подразделений центральной районной больницы — фельдшерско-акушерского пункта в селе Приморский, офиса врача общей практики в селе Новая Бинарадка, терапевтического отделения Ставропольской больницы в селе Узюково. В селах Мусорка и Нижнее Санчелеево возведены новые врачебные амбулатории.



Напомним, модернизация первичного звена здравоохранения реализуется в рамках национального проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. В регионе при поддержке Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Фото: минздрав СО