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Врач назвала опасные для здоровья сочетания витаминов

4 мая 2023 15:50
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Врач назвала опасные для здоровья сочетания витаминов

Некоторые витамины, принимаемые в сочетании, могут не усвоиться или спровоцировать различные заболевания. Например, кальций с железом или магнием, а также витамин С с железом, рассказала в четверг, 4 мая, эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра EMC Елена Островская.

«Кальций <...> препятствует усвоению железа, поэтому рекомендуется избегать их одновременного приема: это может привести к дефициту железа в организме», — сказала врач в беседе с «Газетой.Ru».

По ее словам, железодефицитная анемия может вызвать учащенное или нерегулярное сердцебиение. В таком случае сердце будет вынуждено перекачивать больше крови, что способно привести к увеличению органа или сердечной недостаточности.

Островская добавила, что, если пациенту всё же необходимо по назначению врача принимать железо и кальций, рекомендуется употреблять элементы в разное время суток, например, утром и вечером.

Эндокринолог также сообщила о том, что кальций оказывает влияние на усвоение магния. Их совместное применение способно повысить риск метаболических, воспалительных и сердечно-сосудистых заболеваний.

Кроме того, врач порекомендовала не сочетать витамин С и железо. Так, первый элемент улучшает усвоение второго, поэтому тем, у кого есть гемохроматоз или другие заболевания, относящиеся к избытку железа в организме, не рекомендовано принимать их одновременно, пишут "Известия".

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