Врач назвал продукты, которые чаще всего вызывают аллергию

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Врач-иммунолог Владимир Болибок перечислил продукты, которые чаще всего становятся причиной аллергической реакции, передает РИА Новости.

По его словам, среди наиболее встречающихся негативных эффектов — атопический дерматит или экзема, их вызывают аллергены коровьего молока, пшеницы, круп, яиц, мяса птицы и рыбы.

Болибок объяснил, что аллергическая реакция может быть менее распространенной, но более выраженной и сильной, как в случае с цитрусовыми или орехами. С другой стороны, одним из проявлений пищевой аллергии может стать нарушение работы пищеварительного тракта — и в этих случаях диагностика затрудняется.

"То есть человек лечится у гастроэнтеролога, а реально у него пищевая аллергия. Но эти реакции неявные, не ярко выраженные. Человек может годами страдать от этого и так и не попасть к аллергологу на консультацию", — заключил специалист в комментарии RT.

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