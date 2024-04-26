Названы наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Самарской области

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Исследовательский центр Зарплаты.ру опросил 1990 россиян из всех регионов страны, в том числе и в Самарской области, и выяснил, что 23% респондентов собираются подрабатывать на майских выходных, в основном — курьерами, продавцами и таксистами. Опрос проводился с 15 по 22 апреля.

В топ самых популярных профессий для подработки вошли:



курьер — 15%;

таксист — 11%;

продавец — 10%;

работник кол-центра — 7%;

администратор — 6%;

разнорабочий — 5%;

комплектовщик товаров — 5%;

кассир — 5%;

няня — 3%;

промоутер — 3%.

Как указали 14% респондентов, они возьмут сверхурочные на своей постоянной работе.

На вопрос о причинах необходимости подрабатывать в праздники (множественный выбор вариантов ответа), 40% респондентов ответили, что будут работать на майских выходных, чтобы подкопить денег, а также из-за небольшой зарплаты на основном месте работы (26%), с целью побыстрее закрыть кредиты и отдать долги (23%), для материальной подстраховки (23%), еще для 12% подработка — это хобби, но есть и те, кто не желает тратить время впустую во время длительных праздников (14%).

От 5 000 до 10 000 рублей на майских праздниках рассчитывают заработать 40% респондентов; на сумму до 5 000 рублей рассчитывают 19% респондентов; 25% хотят получить от 10 000 до 15 000 рублей, еще 16% планируют заработать более 15 000 рублей.