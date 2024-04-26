Игорь Осинькин: Две травмы на первых минутах встречи спутали нам все карты

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Пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Игоря Осинькина после победного матча с "Факелом".

– Две травмы на первых минутах встречи спутали нам все карты. Немного не хватало после этого слота замен во втором тайме. Нам нужны были замены, по характеру игры нам надо было освежать игру, но у нас только один слот замен, и мы тянули с ним до последнего. В итоге удачно все сложилось. Из-за травм на какой-то период потеряли в скорости и тот план, который хотели на игру подготовить. Тяжелейшая игра, легко здесь никому еще не было: бороться, перетерпеть. В конце – защитить счет.

– Весной прошлого года приезжали в Воронеж, уступили, вели борьбу за выживание. Одна из причин – не перераспределили силы, далеко зашли в Кубке. После сегодняшней победы пятые. В чем секрет успеха: борьба за выживание и борьба за пятерку?

– В плане качества игры я бы не сказал, что это этот год и прошлый чем-то радикально отличаются. На определенном отрезке кажется, что оборона немножко хуже была, чем в том году, как ни странно. Но тот сезон был аномальный: как можно не забивать? В этом сезоне реализация у нас хорошая. Этот матч в тяжелейшей борьбе – немного моментов. Сезон 2023/24 за счет стабильности состава, опыта определенного и, наверное, удачи. Прошлый сезон был сложный. Когда в этом году смотришь вниз турнирной таблицы, то совершенно не хочется там быть. Сложнейший календарь у многих команд.

– Игорь Витальевич, в предыдущих турах вы соревновались с "Уралом" и с "Балтикой" –прямыми конкурентами "Факела". Могли бы оценить положение в турнирной таблице?

– Заглядываю в турнирную таблицу, но по-настоящему хорошо не изучаю. Следующие встречи сейчас предугадать невозможно. Может кто-то уже будет не так мотивирован. В прошлом сезоне матч со "Спартаком" – это матч жизни. Мы поставили все и выиграли. Но могли и не выиграть. Многие команды могут за счет мотивации выигрывать. Знаю, что у "Факела" тяжелый календарь. "Зенит" приезжает сюда, "Ахмат". О качестве игры. Три эти игры выездные. Скажу, что хорошее поле в Калининграде и большие проблемы с составом. Тяжеловатое поле в Екатеринбурге, но такое понятное и знакомое. Здесь поле сложное. Мы и другие команды не играют в тот футбол, к которому привыкли. Чуть упрощают игру, "Факел" уже очень хорошо знает то, как построить игру в организации борьбы и подборов. Все совершенно идеально под эту схему и под поле все выстроено, поэтому игра совсем разная. В такой какой-то бойне, которая вот у нас была вот в каких-то матчах, "Факел" с "Уралом" примерно на одном уровне. В чем-то понравилась "Балтика", при подготовке я понимал, что у них много хороших идей, достаточно такой глубокий, интересный состав, интересные футболисты. На какой-то момент подумал, что они сейчас чуть-чуть интереснее в игровом плане. Но чисто силу оценивать трудно. Конец сезона, не все команды одинаково справляются с нагрузкой. От глубины состава зависит, сколько умеют терпеть футболисты. У вас здесь мужики, здесь играют мужики. Наверное, выгрызут, но тяжело. Очень неплохие команды и внизу. Но запас есть. От большинства команд все-таки еще пока есть по несколько очков разрыва.

– Сегодня "Факел" вышел непривычно для себя схемой, в 3 центральных защитника. До этого поиграли по другой схеме.

– Последний матч играли в 3 защитника – матч с нами. После было увольнение Евсеева и следующий тур уже был в 4. У меня все равно в голове ассоциация игры с "Факелом" – это тот футбол, который был с Василенко, Евсеевом, Пятибратовым. И это был футбол, очень организованный в плане давления. Много вертикальной игры, подборов, подач с качественными стандартными положениями. Но легко очень вернуться назад, потому что вся команда была тогда внутри уже. Может один защитник только, наверное, поменялся. И не только вся команда, но и стиль, он на тот момент сложился, и его приняли сами футболисты. Поэтому вернуться к нему, наверное, это было не так трудно. Но помогло это или нет, знаете, иногда несколько туров играешь по другой схеме, и вернуться к нему идеально не получается. Детали перестроений пусть оценят специалисты Воронежа, я не могу здесь про это говорить. Но в целом мы чего-то подобного ожидали и проговаривали на установке еще даже до того, как увидели состав. Когда увидели состав, понимали уже, что именно в такую схему будет играть команда.