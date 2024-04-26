Советники Трампа обсуждают санкции против уходящих от доллара стран

161

Советники Дональда Трампа, кандидата на пост президента Соединенных Штатов, обсуждают возможность введения санкций против стран, которые постепенно отказываются от использования доллара США в своей внешней торговле. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Обсуждения включают наказания для союзников и противников, которые активно стремятся вести двустороннюю торговлю в отличных от доллара валютах, в том числе меры экспортного контроля, обвинения в валютной манипуляции и тарифы», – указано в сообщении.

Подчеркивается, что санкционные меры будут направлены против государств с развивающимися рынками, и в первую очередь – против стран-членов БРИКС, которые увеличивают долю национальных валют в торговле. Введение санкций, как отмечено в материале, может понизить риски для американской нацвалюты, пишет ОСН.