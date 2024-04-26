Выпускник из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта

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ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Приволжского федерального округа. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на цифровой платформе МТС Линк. В онлайн-консультациях со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой приняли участие свыше 200 абитуриентов из Поволжья и Юга России. В числе прошедших во второй тур отбора оказался Илья Ведяскин из Самары.

Мероприятия для абитуриентов из Поволжья прошли 18 и 19 апреля на цифровой платформе МТС Линк. Самарскую область представляли выпускники из Самары, Тольятти и Сызрани. Перед онлайн-отбором педагог провела творческую встречу с будущими актерами, дала ребятам ценные советы, рассказала, как правильно выбирать материалы для прослушиваний, а также отметила востребованность профессии.

«В сфере театра и кино очень нужны молодые актеры, поэтому ГИТИС, конечно же, нуждается в новых талантах. Наш проект с МТС дает возможность педагогам отсмотреть ребят со всей страны, а самим выпускникам, независимо от поступления, дарит бесценный опыт и знания», – подчеркнула Екатерина Николаева.

По итогам онлайн-отбора 20 юных актеров из Поволжья и Юга России получили рекомендации от Екатерины Николаевой для поступления в ГИТИС. Во втором туре, но уже в очном формате, примет участие 20-летний актер из Самары Илья Ведяскин. Ранее он окончил Самарское училище культуры, в этом году планирует выбрать сразу три театральных мастерских ГИТИСа для поступления.



«Учеба в ГИТИСе – моя мечта, это место близко мне по духу. Благодарен МТС и проекту за возможность испытать себя, принять участие в онлайн-отборе, осуществить мечту. Я тщательно готовился, прочитал много литературы и собрал для своего выступления материал, который меня особенно тронул. Выбор пал на басню Ивана Крылова «Вельможа», отрывок из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского и стихотворение Максима Самойлова «Ревность», — рассказал Илья Ведяскин.

Во второй тур творческих испытаний в ГИТИС прошли еще несколько абитуриентов из Самарской области: Алена Фомина и Егор Осипчук из Тольятти и Татьяна Панова из Сызрани.

«Совместный проект МТС и ГИТИСа уже не первый год проводится в цифровом формате и с каждым разом привлекает к участию все большее количество выпускников. Большое количество заявок в этом году пришло из Самарской области. Верили в наших талантливых ребят и видим прекрасный результат – финалисты в этом году есть из Самары, Сызрани и Тольятти. Поздравляю ребят и желаю им успехов в следующих творческих испытаниях!» — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.