Я нашел ошибку
Главные новости:
Выпускник из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта
Выпускник из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта
Названы наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Самарской области
Названы наиболее популярные варианты подработок на майских праздниках в Самарской области
В Самарской области 26 апреля перекроют участок трассы М-5 «Урал»
В Самарской области 26 апреля перекроют участок трассы М-5 «Урал»
Единственный гол в матче был забит Франко Орозко.
"Крылья Советов" в Воронеже одержали победу над "Факелом"  – 1:0
Важной темой, рассмотренной на совещании, стала профилактическая работа, направленная на предупреждение вовлечения подростков и молодежи в экстремистскую деятельность.
Наталья Катина провела заседание межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +22, +24°С.
26 апреля в регионе без существенных осадков, до +25°С
Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с первой платформы.  
 С 26 по 29 апреля меняется место прибытия и отправления пригородного поезда «Ласточка» на станции Самара 
Наверх
Самара  +16 °C, Тольятти  +15 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.13
-0.38
EUR 98.71
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Открыта регистрация для посещения экспозиции музейного состава «Поезд Победы» в Самаре
СГИК  примет Межрегиональный фестиваль-конкурс «Вёснушка-весна»
Дмитрий Азаров наградил победителей конкурсов "Профессионал года" и "Лучшая трудовая династия"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Выпускник из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта

26 апреля 2024 09:25
45
Выпускник из Самары рекомендован к поступлению в ГИТИС по итогам образовательного проекта

ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая экосистема, и Российский институт театрального искусства – ГИТИС подвели итоги образовательного проекта для абитуриентов Приволжского федерального округа. Первичный онлайн-отбор в ГИТИС прошел в рамках проекта МТС «Поколение М» на цифровой платформе МТС Линк. В онлайн-консультациях со старшим преподавателем кафедры мастерства актера ГИТИСа Екатериной Николаевой приняли участие свыше 200 абитуриентов из Поволжья и Юга России. В числе прошедших во второй тур отбора оказался Илья Ведяскин из Самары.

Мероприятия для абитуриентов из Поволжья прошли 18 и 19 апреля на цифровой платформе МТС Линк. Самарскую область представляли выпускники из Самары, Тольятти и Сызрани. Перед онлайн-отбором педагог провела творческую встречу с будущими актерами, дала ребятам ценные советы, рассказала, как правильно выбирать материалы для прослушиваний, а также отметила востребованность профессии.

«В сфере театра и кино очень нужны молодые актеры, поэтому ГИТИС, конечно же, нуждается в новых талантах. Наш проект с МТС дает возможность педагогам отсмотреть ребят со всей страны, а самим выпускникам, независимо от поступления, дарит бесценный опыт и знания», – подчеркнула Екатерина Николаева.

По итогам онлайн-отбора 20 юных актеров из Поволжья и Юга России получили рекомендации от Екатерины Николаевой для поступления в ГИТИС. Во втором туре, но уже в очном формате, примет участие 20-летний актер из Самары Илья Ведяскин. Ранее он окончил Самарское училище культуры, в этом году планирует выбрать сразу три театральных мастерских ГИТИСа для поступления.

«Учеба в ГИТИСе – моя мечта, это место близко мне по духу. Благодарен МТС и проекту за возможность испытать себя, принять участие в онлайн-отборе, осуществить мечту. Я тщательно готовился, прочитал много литературы и собрал для своего выступления материал, который меня особенно тронул. Выбор пал на басню Ивана Крылова «Вельможа», отрывок из романа «Преступление и наказание» Федора Достоевского и стихотворение Максима Самойлова «Ревность», — рассказал Илья Ведяскин.

Во второй тур творческих испытаний в ГИТИС прошли еще несколько абитуриентов из Самарской области: Алена Фомина и Егор Осипчук из Тольятти и Татьяна Панова из Сызрани.

«Совместный проект МТС и ГИТИСа уже не первый год проводится в цифровом формате и с каждым разом привлекает к участию все большее количество выпускников. Большое количество заявок в этом году пришло из Самарской области. Верили в наших талантливых ребят и видим прекрасный результат –  финалисты в этом году есть из Самары, Сызрани и Тольятти. Поздравляю ребят и желаю им успехов в следующих творческих испытаниях!» — отметил директор МТС в Самарской области Александр Меламед.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В настоящее время в центре работает 550 человек, в перспективе здесь будет трудится более 1300 специалистов. 
25 апреля 2024  20:41
Дмитрий Азаров принял участие в открытии распределительного центра в Волжском районе
276
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
25 апреля 2024  11:19
Первого регионального семейного форума «Жить вместе»
310
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
25 апреля 2024  10:53
СВГК приостановила рассылку квитанций за техническое обслуживание внутриквартирного и внутридомового газового оборудования
1075
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция
25 апреля 2024  10:08
Сегодня стартовала Всероссийская патриотическая акция "Георгиевская лента"
294
Подведение итогов состоялось на гала-концерте в «МТЛ Арене», в который были включены лучшие номера.
24 апреля 2024  20:18
Дмитрий Азаров поздравил победителей Самарской студенческой весны
391
Весь список