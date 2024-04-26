Сегодня состоится онлайн-лекторий Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области: возможности и ресурсы

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26 апреля 2024 года в 11:00 в рамках реализации Федерального информационного проекта «Добрые новости» состоится 16 выпуск серии тематических онлайн-лекториев для представителей органов исполнительной и законодательной власти, учреждений образования и культуры, средств массовой информации, социально ориентированных некоммерческих организаций и лидеров общественного мнения.

Онлайн-лекторий пройдет на тему:

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области:возможности и ресурсы (на примере полномочий министерства экономического развития и инвестиций Самарской области)».

Спикер - Гераськина Татьяна Евгеньевна,

Руководитель департамента развития отраслей экономики и прогнозирования качества жизни населения региона министерства экономического развития и инвестиций Самарской области

Модератором выступит Жичкина Инна Анатольевна,

Координатор Федерального информационного проекта «Добрые новости», исполнительный директор регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество» в Самарской области.