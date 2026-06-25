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Самарская область примет финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

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Самарская область примет финал Спартакиады учащихся России по современному пятиборью

С 29 июня по 2 июля 2026 года в Самарской области будут проходить финальные соревнования XIII летней Спартакиады учащихся России (юношеской) по современному пятиборью.

Спартакиада учащихся проводится Министерством спорта России в соответствии с распоряжением Правительства с 2015 года. Это комплексное всероссийское спортивное мероприятие, которое проводится в рамках реализации государственной программы «Спорт России» с целью совершенствования системы подготовки спортивного резерва в субъектах РФ.

В 2026 году соревнования включают три этапа, в том числе всероссийский финал. Финальные соревнования летней Спартакиады проводятся по 51 виду спорта.

Самарская область в этом году станет местом проведения финала по современному пятиборью. Турнир будет проходить в Самаре на базе спортивного комплекса «Орбита». Инфраструктура спорткомплекса и расположенного рядом стадиона «Орбита» позволяет провести все дисциплины современного пятиборья в одной локации: плавание, фехтование, гонки с препятствиями на 100-метровой полосе препятствий, бег и стрельбу.

В финальных соревнованиях по современному пятиборью участвуют юноши и девушки в возрасте 17-18 лет. Участники отбирались по итогам всероссийских соревнований и первенства России, которые проходили в феврале-апреле 2026 года. Финалистами стали команды 15 регионов: Москвы и Санкт-Петербурга, Луганской народной республики, Башкортостана, Краснодарского края, Ивановской, Калининградской, Кировской, Московской, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Самарской, Свердловской и Челябинской области.

В составе сборной команды Самарской области выступят воспитанники отделения современного пятиборья ГАУ СШОР №5: Дмитрий Пачколин, Игорь Семенов, Валерий Мельников, Полина Романова и Татьяна Городкова.

30 июня пройдут соревнования среди юношей, 1 июля - среди девушек. Церемония открытия запланирована на 10:00 30 июня в спортивном зале СК «Орбита», церемонии награждения - по окончании соревнований, в 16:00 30 июня и 1 июля на поле стадиона «Орбита».

Фото – Минспорт Самарской области.

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