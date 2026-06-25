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Самозанятым ограничили срок работы на одну компанию до 60 часов

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Самозанятым ограничили срок работы на одну компанию до 60 часов

Работу самозанятых на одну компанию ограничили 60 часами в месяц. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на постановление правительства РФ.

Новые правила начнут действовать с 1 октября 2026 года. Регулировать рабочие часы предполагается через цифровые платформы.

"Главное в принятом и также вступающем в силу 1 октября документе — самозанятые и ИП смогут считаться таковыми, только если будут работать через платформу на одну организацию не более 60 часов в месяц", — говорится в публикации.

Отмечается, что нововведения нужны, чтобы не позволить компаниям перевести штат сотрудников в разряд самозанятых, сохранив тот же график и объем задач, что у наемных работников.

При этом не ограничивается число заказчиков. Самозанятый или предприниматель сможет брать заказы от разных компаний, но время работы с каждой из них будет обязана ограничить сама цифровая платформа. Например, если магазин берет самозанятого в качестве кассира, после 60 часов работы платформа заблокирует прием следующего заказа.

Изменения коснутся самых разных отраслей. Так, норма распространяется на строительство, оптовую и розничную торговлю, вспомогательную транспортную деятельность, складское хозяйство, обслуживание зданий и придомовых территорий, сферу общепита и производства пищевых продуктов, IT-сферу и разработку программного обеспечения, образование, операции с недвижимостью, кадровый аутсорсинг, сухопутные перевозки, рекламу и маркетинг, спорт, отдых и развлечения.

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