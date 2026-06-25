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Ученые опровергли миф о восполнении уровня витамина D летом

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Ученые опровергли миф о восполнении уровня витамина D летом

Даже солнечное лето может быть недостаточно для восстановления здорового уровня витамина D у уязвимых групп населения. Об этом 24 июня сообщил журнал Science Daily.

Результаты анализа данных почти 300 жителей северной части Великобритании бросают вызов распространенному убеждению, что пребывания на солнце в летние месяцы достаточно для восполнения запасов этого нутриента. Ученые установили, что значительное число людей могут страдать от нехватки витамина D круглый год, не осознавая этого.

В исследовании приняли участие взрослые старше 65 лет, а также представители этнических меньшинств всех возрастов. Недостаточность витамина D была выявлена более чем у половины пожилых участников, а среди представителей этнических меньшинств этот показатель оказался еще выше. Примечательно, что показатели не улучшились в летний период, вопреки ожиданиям, пишут "Известия".

Бернард Корф, соруководитель исследования и профессор кафедры питания и здоровья человека Ньюкаслского университета

Что поразительно в этих результатах, так это то, что уровень витамина D не улучшился даже в летние месяцы, когда мы обычно ожидаем его восстановления. Для людей, живущих в таких местах, как Северная Англия, это показывает, что одного солнечного света может быть недостаточно, особенно для пожилых людей и представителей этнических меньшинств. Послание простое, но важное. Если вы относитесь к группе повышенного риска, нельзя предполагать, что увеличение времени, проводимого на открытом воздухе летом, решит проблему.

Для проведения исследования участники сдавали кровь с помощью теста из пальца, а образцы анализировались в специализированной лаборатории. Витамин D необходим для поддержания здоровья костей и иммунной системы, его дефицит связан с риском развития остеопороза и рахита.

После проведенного исследования специалисты призвали пересмотреть стратегии общественного здравоохранения. Согласно выводам ученых, необходимы более четкие рекомендации, проведение кратких оценок уровня витамина D на приемах у врачей общей практики и назначение соответствующих добавок.

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