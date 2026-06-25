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Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам

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Минпросвещения подготовит единые учебники по всем предметам

Минпросвещения России продолжает работу над созданием единой линейки школьных учебников по всем общеобразовательным предметам. До конца 2026 года в федеральный перечень учебников могут быть включены новые издания по ряду дисциплин для старших и средних классов. Об этом 25 июня сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

По словам главы ведомства, единые учебники постепенно охватят все школьные предметы.

«В конечном итоге единые учебники появятся по всем общеобразовательным предметам», — заявил Кравцов в интервью «РИА Новости».

Министр уточнил, что до конца 2026 года в федеральный перечень планируется включить единые учебники по русскому языку, литературе, химии, физике и биологии для учащихся 10–11-х классов, а также по труду для школьников 5–9-х классов.

Кравцов отметил, что к разработке учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии привлечена Российская академия наук. Работа ведется в рамках утвержденного правительством плана по совершенствованию математического и естественно-научного образования.

Глава Минпросвещения также напомнил, что единый учебник истории уже получил положительные отзывы педагогического сообщества. Кроме того, завершена подготовка единых государственных учебников по обществознанию.

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