Совфед 1 июля рассмотрит закон об ипотечных каникулах для семей с детьми

Сенаторы на заседании 1 июля рассмотрят закон, позволяющий с 1 сентября 2026 года семьям с двумя и более детьми в России брать ипотечные каникулы на срок до полутора лет, говорится в повестке, передает РИА Новости.

Закон подготовлен во исполнение поручения президента России в целях поддержки семей с детьми.

В настоящее время при появлении ребенка заемщик имеет право на полугодовые кредитные каникулы по ипотеке, если его доходы снизились более чем на 20%, а расходы на обслуживание займа превышают 40% среднемесячных поступлений.

Новый закон в целях стимулирования рождаемости в России предоставляет гражданам возможность при рождении или усыновлении (удочерении) второго ребенка или последующих детей взять ипотечные каникулы на срок до 18 месяцев.

При этом критерий снижения дохода в данных случаях применяться не будет.