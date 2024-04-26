В Самарской области 26 апреля перекроют участок трассы М-5 «Урал»

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Движение по федеральной автодороге будет остановлено полностью на участке 984+000 — км 985+000 автодороги Москва — Рязань — Пенза — Самара — Уфа — Челябинск.

По информации областной ГИБДД, ограничения необходимо ввести для обеспечения безопасности работ по монтажу верхних ферм П-образных опор на указанном участке трассы.

Движения остановят 26 апреля 2024 года:

с 01:00 до 02:00 (мск)

с 03:00 до 04:00 (мск)

Автомобилистов призвали заблаговременно выбирать альтернативные пути объезда, пишет Обоз.инфо.