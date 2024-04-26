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Как длинные майские каникулы влияют на производительность труда работников

26 апреля 2024 09:39
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Как длинные майские каникулы влияют на производительность труда работников

На производительность труда людей могут влиять множество факторов, в том числе как удлинённая рабочая неделя, так и длительные выходные, после которых, как правило, производительность возвращается на прежний уровень далеко не сразу. Эксперты hh.ru выяснили, что еще влияет на эффективность труда работников в зависимости от их профессии.

Опрос hh.ru, проведенный среди жителей регионов ПФО показывает, что для каждого третьего работника для его личной производительности труда важно понимание для чего они трудятся.

Исследование показывает, что людям очень важна мотивация к работе, а также понимание, зачем они работают и какую пользу приносят. Все это среди прочего складывается из того, как о ценности конкретного работника и его вкладе в общее дело говорит ему руководство, а также насколько часто и честно происходит этот диалог. Например, производительность молодых работников в возрасте от 18 до 24 лет (по их собственным словам из опроса) в 2\3 случаев зависит от того, чувствуют ли они, что их ценят. А вот для 25-34-летних работников, чтобы они хорошо работали важно, чтобы им было интересно и проект был не скучный. По мнению 45-54-летних уровень их эффективности напрямую зависит от их компетенций и знаний по работе. А 35-44-летние будут работать еще лучше, если увидят, что приносят пользу обществу своим трудом.

При этом абсолютно все опрошенные вне зависимости от возраста и профессии сходятся во мнении, что уровень самочувствия напрямую влияет на их производительность.

Так, для 36% работников важно иметь хорошее самочувствие, которое оказывает прямо влияние на их производительность на работе. При этом хорошее самочувствие в том числе складывается из возможности сохранять баланс рабочей и личной жизни, а также объёма времени отдыха. К тому же еще 11% опрошенных работников в регионах ПФО заметили, что переработки крайне пагубно влияют на их производительности труда и силы тают на глазах, если объём работы начинает расти без предупреждения.

«Грядущие длительные выходные для целого ряда работников действительно важны как мини-отпуск и возможность перезагрузиться, а также просто выдохнуть. Более того, исследования hh.ru показывают, что доля сторонников сократить майские каникулы за последние годы не выросла. Более того, лишь 9% опрошенных считают, что майские праздники мешают рабочему процессу. А вот 50% напрямую называют майские каникулы дополнительным отпуском. 24% заявляют, что они уже выгорели и это дополнительная передышка. И в завершении каждый третий (30%) заметил, что если бы майские праздники исчезли из календаря, то люди бы расстроились и работа в мае стала бы рабством. В данном случае можно уже говорить не о потребности людей привыкнуть к объёмам работы и постоянным изменениям или турбулентности, а об усталости людей от массы постоянных изменений и потребности к спокойствию», - отмечает Альбина Султанова, директор hh.ru ПФО.  

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