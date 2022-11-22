Врач Наталья Любицкая: женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания

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Женщины в период беременности особенно подвержены риску переедания. Эффективным инструментом контроля массы тела может стать подсчет калорий.



Как отмечает главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по амбулаторно-поликлинической помощи в акушерстве и гинекологии, заведующая женской консультацией Самарской городской поликлиники №1 Наталья Любицкая, рекомендации по питанию и калорийности рациона будущей мамы обновляются каждый триместр.



«Количество калорий, потребляемое в течение всего периода беременности, необходимо согласовывать с вашим акушером-гинекологом, — пояснила Наталья Владимировна. — Компенсировать инсулинорезистентность, снизить массу тела важно до беременности. Для этого в догестационный период необходимо посетить эндокринолога, гинеколога, пройти полное обследование. Отказ от легкоусваиваемых углеводов, аэробные нагрузки, контроль массы тела помогут свести к минимуму риск развития сахарного диабета и других осложнений».



Избыточный вес в период беременности — фактор риска развития серьезных осложнений у матери и плода. У женщин с избыточной массой тела в 1,5–2 раза возрастает частота ассоциированных с ожирением заболеваний, в том числе тяжелых форм артериальной гипертензии и эклампсии, осложняющих течение беременности, родов и послеродового периода.



По словам Натальи Любицкой, из-за повышенной инсулинорезистентности избыточный вес у беременных женщин нередко приводит к развитию гестационного сахарного диабета.



«Нарушение углеводного обмена может послужить причиной самопроизвольного выкидыша, преждевременных родов, диабетической фетопатии вплоть до гибели плода при отсутствии должного лечения, — отметила главный внештатный специалист. — Выявляется заболевание при обследовании глюкозы в плазме венозной крови, а именно при результате 5,1 и более. При постановке на учет по беременности врач-акушер-гинеколог выносит заключение о принадлежности пациентки к высокой группе риска: гестационный сахарный диабет требует особенного наблюдения, приема препаратов, соблюдения диетотерапии и других лечебных мероприятий».



По разным оценкам, у 20-50% женщин, перенесших гестационный сахарный диабет, он возникает и при последующей беременности. До 75% женщин, перенесших ГСД, спустя 15- 20 лет после родов развивается сахарный диабет 2 типа.



«Пациентке с гестационным диабетом необходимо вести дневник гликемии, чаще проходить УЗИ плода в целях выявления диабетической фетопатии. Эндокринолог определяет компенсированность заболевания диетотерапией и необходимость назначения инсулинотерапии. Диета позволяет предотвратить пагубные изменения в плаценте, обеспечить правильное внутриутробное развитие малыша», — сообщила Наталья Любицкая.

Фото: минздрав СО