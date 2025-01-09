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Врач Марина Завьялова рассказала о здоровых привычках в Новом году

9 января 2025 14:11
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Особых знаний, навыков и умений для физической активности на свежем воздухе не требуется.

Главный внештатный специалист министерства здравоохранения Самарской области по медицинской профилактике по г.о. Тольятти и Сызрань, руководитель Сызранского территориального отдела Самарского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Марина Завьялова:

«Начало года - прекрасное время для того, чтобы начать очень важное дело – вести здоровый образ жизни.
Можно начать новую семейную традицию, которая поможет сохранить или восстановить здоровье – ввести любые регулярные физические активности на свежем воздухе:лыжные прогулки в ближайшем парке или лесу катание на коньках или санках️пешие прогулки или подвижные игры с детьми на улице.

Особых знаний, навыков и умений для физической активности на свежем воздухе не требуется. Если у вас нет спортивного инвентаря, можно обратиться в любой из пунктов проката.

Чтобы найти время для физической активности, следуйте простым правилам:уделяйте время физической активности не менее 1-1,5 часов в день и 4-х раз в неделю просыпайтесь на 30 минут раньше - это позволит совершить утреннюю пробежку или выполнить комплекс упражнений домаодевайтесь по погоде.

Уделите максимум свободного времени прогулкам на свежем воздухе, выездам на зимний пикник, катанию на лыжах, санках или коньках, это поможет расслабиться как физически, так и эмоционально. Если катание на коньках доступно не всем, то можно остановить свой выбор на лыжах, пешей прогулке или скандинавской ходьбе.

Помните: физическая активность на свежем воздухе должна проходить в удовольствие и без вреда."

 

Фото:   freepik.com

Теги: Медицина

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