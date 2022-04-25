Врач Львовская рассказала, что ряд заболеваний можно определить по ладоням

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Ряд заболеваний можно определить по ладоням. Об этом 24 апреля заявила врач ревматолог-кардиолог Виктория Львовская Пятому каналу, пишут "Известия".

Так, пожелтение кожи рук может указывать на заболевания печени и желчных путей. Однако также пожелтение может происходить при потреблении большого количества моркови. Если ладони краснеют, это может быть сигналом наличия заболеваний печени или интоксикации организма, отметила врач.

«Чрезмерная потливость ладоней может свидетельствовать о гиперфункции щитовидной железы. У страдающих этим симптомом пациентов вырабатывается слишком много гормонов в крови, они ускоряют обменные процессы, что оказывает негативное влияние практически на все системы органов. Кроме того, данный признак может говорить о вегетативной дисфункции», — рассказала Львовская.

Кроме того, сухие бледные ладони указывают на снижение функции щитовидной железы, а шелушащаяся кожа на руках — на недостаток витаминов D и А. Также при шелушении на руках может быть повышено содержание сахара в крови.

Ревматолог пояснила, что увеличение ладоней может указывать на наличие опухолей гипофиза — нижнего мозгового придатка.Онемение пальцев или тремор может указывать на наличие неврологических нарушений.

Деформация суставов может быть следствием ревматоидного или псориатического остеоартроза. Кроме того, она может указывать на подагрический артрит, подчеркнула Львовская.

«Если же вы заметили, что ваши пальцы утолщаются на концах, напоминая собой «барабанные палочки», а ногти становятся похожи на «часовые стекла», возможно у вас имеются серьезные проблемы с легкими. Более того, данный признак может указывать на формирование «легочного сердца», — заключила она.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джаваахадзе