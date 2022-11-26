Врач-кардиолог Самарского кардиодиспансера рассказала, как людям с избыточным весом избежать проблем с сердцем

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Неправильное питание способствует развитию разных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистой системы. С избыточным потреблением сахара и жиров происходит активное формирование жировой ткани. Сердечно-сосудистая система страдает от этого, ведь для кровоснабжения этой избыточной жировой ткани требуется большое количество ресурсов организма. Нагрузка на сердце значительно увеличивается, оно работает на износ. В результате может возникнуть сердечная недостаточность, а любая физическая активность будет сопровождаться болевыми ощущениями в области сердца и одышкой. Физиологические резервы сердца сокращаются, нарушается его ритм. Гипертония провоцирует голодание тканей из-за сужения сосудов и высокого давления одновременно.



Специалисты подчеркивают, лечение ожирения должно не только основываться на изменении рациона питания. Пользу принесут физические нагрузки для сердечно-сосудистой системы, которые помогут восстановить форму, уменьшив массу жира. Вместе с диетой при ожирении физические нагрузки помогут нормализовать обмен веществ и увеличить функциональность организма, включая работу сердечно-сосудистой системы.



Заведующая организационно-методическим отделом Самарского областного клинического кардиологического диспансера имени В.П. Полякова Инна Скрипник:



«Если вы не знаете с чего начать, чтобы еще больше себе не навредить, то лучше обратиться к врачу. Он сможет оценить общее состояние и порекомендовать определенный тип нагрузок, которые допустимы, их регулярность и сложность. Хорошие результаты у людей с ожирением дают специальные физические упражнения в бассейне, плавание, езда на велосипеде, ходьба, упражнения йоги, пилатес, тай-чи, ушу. При занятиях на тренажерах (велотренажер, гребной тренажер, беговая дорожка) рекомендуется добиваться определенного прироста ЧСС. Вы должны знать примерно допустимые цифры максимальной частоты сердечных сокращений, предварительно рассчитав по формуле “220 — возраст”. Лучше что бы уровень частоты сердечных сокращений находился в пределах 60-80% от максимальной частоты. Более детальные рекомендации может дать врач или тренер. Не менее важно, чем сам факт физической нагрузки, правильное питание до и после физических нагрузок. От него зависит успех сжигания жиров, улучшение обмена веществ. Занимаясь утром важно помнить, что без завтрака организм после 8-10 часового поста сожжет во время тренировки намного меньше калорий, чем после завтрака. Завтрак может быть легким (фрукты, сухофрукты или стаканчик йогурта), не позднее, чем за 20 - 30 минут до тренировки. Занимаясь во второй половине дня, рекомендуется пообедать примерно за полтора - два часа до тренировки».

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