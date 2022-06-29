Врач-инфекционист призвала после прогулок на природе искать клещей на теле с лупой

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Врач приемного отделения инфекционной клинической больницы № 2 департамента здравоохранения Москвы, врач-инфекционист высшей категории Елена Костыгова посоветовала после прогулок на природе внимательно и даже с лупой осматривать тело на наличие клещей, пишут "Известия".

В беседе с агентством городских новостей «Москва» в среду, 29 июня, врач отметила, что, прицепившись на одежду, клещ перебирается на тело и присасывается к местам, кожа на которых наиболее тонкая — за ушами, на шее, в подмышечной и паховой областях.

Особенно внимательно специалист призвала осматривать части тела с волосяным покровом, где клещ наименее заметен. Именно в этом поможет лупа.

Лучше всего снимать клеща в травмпункте, однако при самостоятельном проведении данной процедуры не стоит удалять насекомое при помощи масла, бензина или лака для ногтей. Все они могут помешать специалистам в дальнейшем исследовании клеща в лаборатории, к тому же самостоятельно клещ все равно не выйдет.

«Извлекать клеща лучше вращательными движениями при помощи пинцета с плоскими краями. Если пинцета поблизости не оказалось, можно попробовать извлечь его руками. Для этого необходимо обернуть пальцы чистой марлей, бинтом, захватить клеща как можно ближе к ротовому аппарату и, держа его строго перпендикулярно поверхности укуса, плавно повернуть его тело вокруг оси и извлечь», — объяснила Костыгова.

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