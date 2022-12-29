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Врач-инфекционист из Самары рассказала, как встретить Новый год без вирусных заболеваний

29 декабря 2022 17:38
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Чтобы праздник не был омрачен болезнью, стоит соблюдать элементарные меры профилактики.

Заместитель главного врача по детству Самарской областной детской инфекционной больницы, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций СамГМУ Наталья Кабанова:

- Новый год – самый любимый и сказочный праздник, который ждут в каждом доме. Он неизменно сопровождается приятными хлопотами, веселыми гуляниями, радостными встречами с друзьями и близкими.

Однако не стоит забывать, что зима – это еще и время инфекционных заболеваний. Сегодня мы фиксируем распространение таких инфекций как ОРВИ, грипп, COVID-19. Они высокозаразны и передаются воздушно-капельным путем.

Чтобы праздник не был омрачен болезнью, стоит соблюдать элементарные меры профилактики. Если еще не успели пройти вакцинацию, то посетите в ближайшее время прививочный пункт. Ограничьте по возможности посещение мест массового скопления людей, а при посещении общественных мест используйте маску. Проводите больше времени на свежем воздухе.

Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.

Уважаемые родители! Ни в коем случае не отправляйте детей с признаками вирусных инфекций на культурно-массовые мероприятия.

При первых симптомах заболевания у вас или ваших детей нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и своевременно начать лечение. Крайне важно соблюдать постельный режим и вызвать врача. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту ребенка.

Кроме того, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.

Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых членов семьи, желательно выделить отдельную комнату. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Обязательно соблюдать все рекомендации врача.

Берегите себя и своих детей, и тогда Новый год будет для вас красивым, веселым и незабываемым праздником.
Будьте здоровы!
С наступающим Новым годом!

 

Фото:   ru.freepik.com

Теги: Вакцинация

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