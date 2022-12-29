Врач-инфекционист из Самары рассказала, как встретить Новый год без вирусных заболеваний

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Заместитель главного врача по детству Самарской областной детской инфекционной больницы, к.м.н., доцент кафедры детских инфекций СамГМУ Наталья Кабанова:



- Новый год – самый любимый и сказочный праздник, который ждут в каждом доме. Он неизменно сопровождается приятными хлопотами, веселыми гуляниями, радостными встречами с друзьями и близкими.



Однако не стоит забывать, что зима – это еще и время инфекционных заболеваний. Сегодня мы фиксируем распространение таких инфекций как ОРВИ, грипп, COVID-19. Они высокозаразны и передаются воздушно-капельным путем.



Чтобы праздник не был омрачен болезнью, стоит соблюдать элементарные меры профилактики. Если еще не успели пройти вакцинацию, то посетите в ближайшее время прививочный пункт. Ограничьте по возможности посещение мест массового скопления людей, а при посещении общественных мест используйте маску. Проводите больше времени на свежем воздухе.



Промывайте полость носа, особенно после улицы и общественного транспорта. Регулярно проветривайте помещение, в котором находитесь.



Уважаемые родители! Ни в коем случае не отправляйте детей с признаками вирусных инфекций на культурно-массовые мероприятия.



При первых симптомах заболевания у вас или ваших детей нужно остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и своевременно начать лечение. Крайне важно соблюдать постельный режим и вызвать врача. Самолечение при гриппе недопустимо, и именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту ребенка.



Кроме того, рекомендуется обильное питьё — это может быть горячий чай, клюквенный или брусничный морс, щелочные минеральные воды. Пить нужно чаще и как можно больше.



Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции заболевшего нужно изолировать от здоровых членов семьи, желательно выделить отдельную комнату. Помещение, где находится больной, необходимо регулярно проветривать и как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с применением дезинфицирующих средств, действующих на вирусы. Обязательно соблюдать все рекомендации врача.



Берегите себя и своих детей, и тогда Новый год будет для вас красивым, веселым и незабываемым праздником.

Будьте здоровы!

С наступающим Новым годом!

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