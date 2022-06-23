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Врач-гастроэнтеролог-гепатолог назвала несколько причин для замены кофе на цикорий

23 июня 2022 23:24
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По вкусу напитки почти не отличаются, а пить цикорий можно в любое время дня.

Полезной для здоровья альтернативой кофе может стать цикорий. Об этом 23 июня рассказала врач-гастроэнтеролог-гепатолог Городской клинической больницы им. В.В. Виноградова (Москва), кандидат медицинских наук Ольга Аришева, пишут "Известия".

Как она рассказала в беседе с порталом «Доктор Питер», цикорий подойдет тем, кто хочет снизить потребление кофеина. По вкусу напитки почти не отличаются, а пить цикорий можно в любое время дня.

«Рекомендуется выпивать не более шести чашек в сутки», — подчеркнула гастроэнтеролог.

Кроме того, цикорий помогает восстанавливать микрофлору кишечника, потому что содержит натуральный пребиотик инулин. Также напиток содержит витамины С, Е, А, В1, В2, В5 и В6, которые повышают иммунитет.

За счет рибофлавина и тиамина цикорий помогает работе печени и почек, а полифенол в его составе способствует снижению воспалений и предотвращает развитие анемии.

 

Фото:  pxhere

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Здравоохранение
По вкусу напитки почти не отличаются, а пить цикорий можно в любое время дня.
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