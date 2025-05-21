Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках сахарного диабета у детей

Я нашел ошибку
Главные новости:
В настоящее время ремонт ведется на 14 объектах – улицах Маяковского, Мира, Скляренко, Тополей, Маршала Устинова, бульваре Ивана Финютина, проспектах Металлургов и Карла Маркса и др.
В Самаре на 33% выполнены работы по ремонту дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»
Это самый статусный фестиваль в нашей области для одаренных людей в разных направлениях художественного творчества.
В Самаре завершился  X Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в сердце России» 
В Самаре ночью +9, +11°С, днем +19, +21°С.
22 мая в регионе дождь, возможна гроза, град, до +23°С
Будьте внимательны и осторожны!
Днем 22 мая в Самарской области ожидается сильный ветер
«АртПром» станет первой федеральной площадкой, где промышленность и креативные индустрии встретятся не на уровне образов, а на уровне задач развития территорий.
В Самаре стартовал Международный фестиваль «АртПром»
Он активно помогает жителям решать бытовые вопросы.
Выпускник «Школы героев» помогает благоустраивать родной город Жигулевск
В Самаре более 126 тысяч человек уже проголосовали за объекты благоустройства.
«Формирование комфортной городской среды»: предприятия Самары подключились к голосованию по программе
Сбор гуманитарной помощи для участников СВО в Самаре ведется постоянно.
Очередной гуманитарный груз для военнослужащих отправили из Самары
Наверх
Самара  +17 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.31
-0.1
EUR 89.97
-0.54
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Самарцев приглашают в зоопарк на Всемирный день черепахи
В самарской «ЗИМ Галерее» пройдет творческая встреча с Денисом Бокурадзе
В Самаре на Площади Славы (Амфитеатр склона) состоится главный концерт IVМузыкального фестиваля Юрия Башмета
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках сахарного диабета у детей

21 мая 2025 15:58
185
Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и своевременно назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и не будет мешать его жизнедеятельности.

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:

 «Сахарный диабет является частым заболеванием эндокринной системы у детей. Чаще всего оно встречается у юных пациентов от 9 до 14 лет.

Факторы риска сахарного диабета:
 наследственность — вероятность заболеть выше, если диабетом болеют ближайшие родственники
 предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям
 лишний вес или ожирение
 предиабет — состояние, при котором уровень глюкозы в крови находится на верхней границе нормы.

Чем характеризуется развитие заболевания?

У сахарного диабета 1 типа яркая клиническая картина - появляется жажда и учащается мочеиспускание. Дети начинают пить более 2 литров в сутки. Кроме того, снижается масса тела, меняется самочувствие и возникает сильная утомляемость. При наличии внешних признаков необходимо обязательно сдать анализ на уровень глюкозы в крови. Также всем необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.

Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и своевременно назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и не будет мешать его жизнедеятельности".

 

Фото:  pxhere.com

Теги: Медицина Самара

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Пассажирке внезапно стало плохо на борту самолета.
21 мая 2025, 16:41
Врачи Клиник СамГМУ спасли женщину на борту самолета
Пассажирке внезапно стало плохо на борту самолета. Здравоохранение
192
Новое оборудование применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний путем непрерывной регистрации показателей активности сердца в течение 24 часов.
21 мая 2025, 15:44
В Самарскую поликлинику №3 поставлены 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру
Новое оборудование применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний путем непрерывной регистрации показателей активности сердца в течение 24 часов. Здравоохранение
218
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.
20 мая 2025, 19:30
В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным... Здравоохранение
893
Здравоохранение
Пассажирке внезапно стало плохо на борту самолета.
21 мая 2025  16:41
Врачи Клиник СамГМУ спасли женщину на борту самолета
196
Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и своевременно назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и не будет мешать его жизнедеятельности.
21 мая 2025  15:58
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках сахарного диабета у детей
185
Новое оборудование применяется для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний путем непрерывной регистрации показателей активности сердца в течение 24 часов.
21 мая 2025  15:44
В Самарскую поликлинику №3 поставлены 5 аппаратов мониторирования сердечного ритма по Холтеру
223
В Самаре готовится к открытию отделение поликлиники №14 после капремонта
21 мая 2025  13:48
В Самаре готовится к открытию отделение поликлиники №14 после капремонта
240
Ученые убеждены, что эти инновации откроют новую эру персонализированной медицины, в которой поврежденные ткани будут не просто замещаться, а естественным образом восстанавливаться.
20 мая 2025  19:30
В СамГМУ разработаны инновационные аллогенные биоматериалы для 3D-биопечати  хрящевой и костной тканей, кожи и слизистых оболочек
896
В тяжелых случаях заболевание может привести к потере зрения.
20 мая 2025  17:41
Врач-офтальмолог больницы Ерошевского рассказала о влиянии эндокринных заболеваний на зрение
482
В новом подразделении будет размещено 8 терапевтических участков, дневной стационар на 40 мест для взрослых и детей, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии.
20 мая 2025  16:19
В Самаре завершен капитальный ремонт отделения поликлиники №14
532
Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов
20 мая 2025  12:16
Самарская область вошла в список регионов с наибольшим спросом на травматологов
442
Современные аппараты ЭКГ и эндоскопическое оборудование - видеобронхоскоп - поставлены в Новокуйбышевскую больницу благодаря национальному проекту
19 мая 2025  20:21
Жители Новокуйбышевска проходят обследования на новом оборудовании
629
Более 28 тысяч детей, страдающих тяжелыми и редкими заболеваниями, получили помощь.
19 мая 2025  20:14
Фонд «Круг добра» подвел итоги за несколько лет работы
583
Весь список
Современная медицина
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
14608
Весь список
В центре внимания
Состоялось V заседание Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате «Волга-Янцзы».
21 мая 2025  15:27
Самарская область будет развивать взаимодействие с Китаем: подписано соглашение между Правительством региона и Народным Правительством провинции Цзянси КНР
344
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
21 мая 2025  14:00
В Самаре заработал бесплатный кинотеатр под открытым небом
219
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
21 мая 2025  13:06
В ближайшие 1-3 часа местами в Самарской области ожидается комплекс метеорологических явлений
254
Жители региона пожаловались губернатору Вячеславу Федорищеву на состояние парка «Дубки» в Самаре.
20 мая 2025  19:24
Подготовка к «Последнему звонку», ГИА и благоустройство парков – главные темы оперативного совещания в облправительстве
502
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
20 мая 2025  12:43
Из-за непогоды транспортный коллапс в Самаре усиливается
407
Весь список