Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках сахарного диабета у детей

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Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:



«Сахарный диабет является частым заболеванием эндокринной системы у детей. Чаще всего оно встречается у юных пациентов от 9 до 14 лет.



Факторы риска сахарного диабета:

наследственность — вероятность заболеть выше, если диабетом болеют ближайшие родственники

предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям

лишний вес или ожирение

предиабет — состояние, при котором уровень глюкозы в крови находится на верхней границе нормы.



Чем характеризуется развитие заболевания?



У сахарного диабета 1 типа яркая клиническая картина - появляется жажда и учащается мочеиспускание. Дети начинают пить более 2 литров в сутки. Кроме того, снижается масса тела, меняется самочувствие и возникает сильная утомляемость. При наличии внешних признаков необходимо обязательно сдать анализ на уровень глюкозы в крови. Также всем необходимо регулярно проходить профилактические осмотры.



Помните, если заболевания эндокринной системы у детей выявить на ранней стадии и своевременно назначить соответствующее лечение, то оно будет компенсировано и не будет мешать его жизнедеятельности".

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