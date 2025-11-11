Я нашел ошибку
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
С 10 ноября 2025 года в регионе действует новый тариф.
Минприроды СО: изменение тарифа на вывоз мусора в Самарской области
В Роспотребнадзоре заявили, что респираторно-синцитиальный вирус (РСВ) не является новым и хорошо изучен, он обладает сезонностью и не свидетельствует о появлении нового патогена.
В Роспотребнадзоре опровергли сообщения о новом вирусе в России
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
В настоящее время она заключена под стражу.
В Чапаевске женщина во время бытовой ссоры убила отца и ранила мать
"Договорились, что в приоритете совместной работы - подготовка тренерских кадров и развитие инфраструктуры".
Вячеслав Федорищев встретился с руководством Федерации шахмат региона, тренерами и руководителями учебных учреждений
Около 30 тысяч человек приняли участие в легкоатлетических забегах в Самаре в 2025 году.
В Самаре подвели итоги бегового сезона 2025 года
Мероприятия
В добрые руки: в Самаре пройдет ежегодный благотворительный фестиваль "Друг Человека"
Самарский металлургический завод отметил 70-летие плавильно-литейного производства
Вячеслав Федорищев вручил госнаграды жителям Самарской области
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей

11 ноября 2025 22:54
198
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:

«Сахарный диабет 1-го типа у детей — аутоиммунное заболевание, приводящее к разрушению бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих гормон инсулин, необходимый для утилизации глюкозы из крови, которая нужна для обеспечения энергетических процессов организма. 

Из-за чего возникает сахарный диабет? 

- генетическая предрасположенность к  аутоиммунным заболеваниям — имеет каждый 4-ый житель
- вирусные инфекции  
- хронические заболевания поджелудочной железы 
- неправильное питание 
- раннее прекращение грудного вскармливания и введение коровьего молока в рацион ребенка. 

Нарушение одного углеводного обмена приводит к нарушению всех других видов обмена веществ. Глюкоза — это основной источник энергии в человеческом организме. При нарушении или отсутствии выработки инсулина глюкоза из пищи поступает в кровь, но не может попасть в клетки инсулинозависимых тканей. 

Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки. Ребенок начинает часто ходить в туалет, встает по ночам, у него появляется жажда, он начинает пить больше жидкости. Снижается вес и при этом увеличивается аппетит, появляется тяга к сладкому.

При наличии вышеперечисленных признаков необходимо обязательно обратиться к врачу для сдачи анализов на уровень глюкозы в крови. Напоминаю, также нужно регулярно проходить  диспансеризацию и профилактические осмотры вне зависимости от самочувствия. 

Помните: выявление эндокринных нарушений у детей на ранней стадии позволяет предупредить развитие тяжёлых последствий, которые могут осложнить жизнь ребёнка в будущем».

 

Фото:  pxhere.com

Новости по теме
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025, 20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу. Здравоохранение
171
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025, 17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа. Здравоохранение
261
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.
10 ноября 2025, 17:59
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна. Здравоохранение
847
Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки.
11 ноября 2025  22:54
Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей
198
Формируется стереотипная поза: отмечается сутулость, плечи «поджаты» к ушам и часто человек сидит нога на ногу.
11 ноября 2025  20:56
Врач: сидячая работа ослабляет мышцы пресса и грозит «офисным» животом
177
Одним из наиболее распространенных возраст ассоциированных заболеваний у людей старше 65 лет является сахарный диабет 2 типа.
11 ноября 2025  17:07
Самарский врач-гериатр назвала 11 факторов риска сахарного диабета в пожилом возрасте
270
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
11 ноября 2025  13:23
В регионе внедряют технологии ИИ для диагностики рака шейки матки
279
Главное правило — завершать ужин не позже чем за три часа до сна.
10 ноября 2025  17:59
Врач развеяла миф о вреде еды после шести часов вечера
849
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
10 ноября 2025  11:29
В СамГМУ выпустили вторую группу управленцев для здравоохранения в «Школе главного врача: регион»
710
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
10 ноября 2025  10:45
1,2 млн жителей региона прошли иммунизацию от гриппа
564
Врач перечислил симптомы, которые нельзя игнорировать.
9 ноября 2025  15:53
Офтальмолог: об опасных симптомах, которые говорят о проблемах с глазами
1206
Это порядка 40% от численности населения региона.
8 ноября 2025  16:13
Более 1,2 млн жителей Самарской области сделали прививки от гриппа
1209
Центры амбулаторной онкопомощи помогают выявлять рак лёгкого на ранней стадии.
7 ноября 2025  13:46
В регионе работают 12 Центров амбулаторной онкологической помощи
1163
15 августа 2024  10:59
СамГМУ и «Аскона» разработают портативное устройство для диагностики и коррекций нарушений сна
15571
Губернатор поблагодарил их за то, что они вкладывают в свое дело всю душу, остаются верны профессии на протяжении долгих лет.
11 ноября 2025  21:37
Губернатор Вячеслав Федорищев вручил государственные награды жителям Самарской области
201
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
11 ноября 2025  12:51
Стало известно, кто возглавил Куйбышевский район Самары
288
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
11 ноября 2025  10:40
Более 300 предприятий объединит муниципальный форум «Самара за экспорт»
281
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
11 ноября 2025  09:34
Вячеслав Федорищев поздравил экономистов Самарской области
197
А также дальнейшие планы по повышению эффективности работы с ТКО.
10 ноября 2025  16:09
В правительстве Самарской области обсудили новый тариф по обращению с ТКО
752
Весь список