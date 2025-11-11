Врач-эндокринолог СамГМУ рассказала о первых признаках диабета у детей

198

Главный внештатный детский эндокринолог министерства здравоохранения Самарской области, доцент кафедры педиатрии СамГМУ Минздрава России, заведующая эндокринологическим отделением Самарской областной детской клинической больницы им. Н.Н. Ивановой Евгения Михайлова:

«Сахарный диабет 1-го типа у детей — аутоиммунное заболевание, приводящее к разрушению бета-клеток поджелудочной железы, вырабатывающих гормон инсулин, необходимый для утилизации глюкозы из крови, которая нужна для обеспечения энергетических процессов организма.

Из-за чего возникает сахарный диабет?

- генетическая предрасположенность к аутоиммунным заболеваниям — имеет каждый 4-ый житель

- вирусные инфекции

- хронические заболевания поджелудочной железы

- неправильное питание

- раннее прекращение грудного вскармливания и введение коровьего молока в рацион ребенка.

Нарушение одного углеводного обмена приводит к нарушению всех других видов обмена веществ. Глюкоза — это основной источник энергии в человеческом организме. При нарушении или отсутствии выработки инсулина глюкоза из пищи поступает в кровь, но не может попасть в клетки инсулинозависимых тканей.

Диабет первого типа имеет чёткую клиническую картину и внешние признаки. Ребенок начинает часто ходить в туалет, встает по ночам, у него появляется жажда, он начинает пить больше жидкости. Снижается вес и при этом увеличивается аппетит, появляется тяга к сладкому.

При наличии вышеперечисленных признаков необходимо обязательно обратиться к врачу для сдачи анализов на уровень глюкозы в крови. Напоминаю, также нужно регулярно проходить диспансеризацию и профилактические осмотры вне зависимости от самочувствия.

Помните: выявление эндокринных нарушений у детей на ранней стадии позволяет предупредить развитие тяжёлых последствий, которые могут осложнить жизнь ребёнка в будущем».

Фото: pxhere.com