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Полезные перекусы помогут худеющим не сорваться на вредные продукты.
Врач-эндокринолог: пять полезных вариантов перекуса для худеющих
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Врач-эндокринолог: пять полезных вариантов перекуса для худеющих

24 мая 2022 20:27
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Полезные перекусы помогут худеющим не сорваться на вредные продукты.

В процессе похудения очень важно уделять внимание здоровым перекусам, которые помогут справиться с чувством голода и не сорваться на высококалорийные сладости. Пять вариантов полезных перекусов в беседе с «Известиями» 24 мая перечислила врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Перекусы не обязательны, но если вы чувствуете в них потребность, то лучше заранее их запланировать, иначе вы можете застигнуть себя с пачкой печенья во время чаепития на работе или дома. Неудачи в снижении массы тела часто связаны как раз с этими неправильными высококалорийными перекусами, которые мы обычно не учитываем и не замечаем в повседневной жизни», — пояснила врач.

Так, в качестве полезного перекуса можно использовать блюда из творога, при этом он должен быть не более 5% жирности без добавления сахара. Допустимо использование сахарозаменителя на основе стевии или эритрозита.

«Для улучшения консистенции добавляем в творог натуральный йогурт, а для улучшения вкуса — орехи, сухофрукты, фрукты, семена подсолнечника или тыквы. Готовые блюда из творога тоже подойдут: запеканка или сырники. Желательно, чтобы они готовились без сахара, а в качестве топинга можно положить ложку джема или сметану, это улучшит вкус несладкого блюда», — посоветовала Михалева.

Еще одним хорошим видом перекуса являются любые овощи, к которым можно добавить кусочек цельнозернового хлеба. Кроме того, блюдо можно дополнить хумусом — белковым продуктом в виде намазки, который даст чувство насыщения и позволит спокойно дождаться основного приема пищи.

Также подходящим перекусом Михалева назвала фрукты и сухофрукты. При этом худеющим можно съедать не более 2–3 фруктов размером с кулак. А вот с сухофруктами нужно быть осторожнее, так как на небольшую массу продукта приходится достаточно много калорий: 1 сухофрукт приравнивается одному фрукту соответствующего вида. Для контроля веса следует съедать не более 50 г сухофруктов в день.

Орехи также могут стать хорошим вариантом здорового перекуса, так как они содержат белок, омега-жирные кислоты, витамины и полезные минералы. Однако важно помнить о высокой калорийности орехов, поэтому в день рекомендуется съедать не более 30 г. Лучше, если орехи будут не единственным продуктом в перекус — к ним можно добавить сухофрукт или стакан натурального йогурта.

Вместе с тем Михалева порекомендовала использовать в качестве перекуса полезные бутерброды, особенно при больших перерывах между основными блюдами. Например, можно приготовить бутерброд из цельнозернового хлеба, кусочка запеченной индейки или куриной грудки и овощей. Данные продукты содержат белок, пищевые волокна, минералы и витамины для поддержания чувства сытости.

В качестве напитков к перекусам можно предложить несладкий кисломолочный продукт или стакан молока, чай без сахара или просто воду, подытожила специалист.

 

Фото:   pixabay

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