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Врач-диетолог Ольга Сазонова: "Не существует безопасного количества алкоголя для мозга!"

7 ноября 2022 23:24
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Чем больше алкоголя потребляется, тем меньше объем мозга потребителя.

Как известно, употребление спиртных напитков негативно влияет на здоровье. Главный диетолог региона Ольга Сазонова подготовила подробную информацию, как алкоголь сказывается на работе органов и систем человека.

Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Самарской области, директор Института профилактической медицины СамГМУ Ольга Сазонова:

- Не существует безопасного количества алкоголя для мозга! Чем больше алкоголя потребляется, тем меньше объем мозга потребителя. Регулярное потребление негативно сказывается на центральной нервной системе. На фоне интоксикации падает умственная работоспособность, идет снижение когнитивных способностей и памяти, ослабление рефлексов.

Злоупотребление алкоголем приводит к ослаблению и деформации сосудистых стенок и вен пищевода, что может привести к разрыву сосудов и кровотечениям. Также этанол провоцирует гастрит и язвенную болезнь, так как, попадая в желудок, он стимулирует секрецию кислоты.

Алкоголь разрушается и выводится из организма печенью. При частом употреблении клетки печени, гепатоциты погибают и замещаются соединительной или жировой тканью, злоупотребление увеличивает риск развития хронического воспаления печени — цирроз. Печень увеличивается в размерах и постепенно перестает справляться с нагрузками.

Алкоголь повреждает слизистую оболочку пищеварительного тракта, вследствие чего нарушается всасывание питательных веществ и витаминов, возникают дефициты нутриентов — гипо и авитаминозы, анемия, йододефицит.

 Алкоголь снижает активность пищеварительных ферментов, что приводит к нарушению функции поджелудочной железы и впоследствии может привести к воспитательным заболеваниям – хроническому панкреатиту, панкреонекрозу и сахарному диабету.

 Алкоголь повышает аппетит, что способствует перееданию, которое приводит к избыточной массе тела и ожирению, являющимся риском развития многих алиментарно-зависимых заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет 2 типа, остеопороз, подагра.

Алкоголь повышает уровень холестерина, являясь причиной повышения артериального давления и развития сердечной недостаточности.

 Алкоголь вызывает обезвоживание организма. В результате кожа теряет эластичность, становится сухой, покрывается морщинами, с годами появляется отечность и краснота.

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Чем больше алкоголя потребляется, тем меньше объем мозга потребителя.
7 ноября 2022  23:24
Врач-диетолог Ольга Сазонова: "Не существует безопасного количества алкоголя для мозга!"
28
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