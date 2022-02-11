Врач-диетолог Михаил Гинзбург назвал полезный для легких продукт

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Доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург 11 февраля назвал томат самым полезным для легких продуктом, передают "Известия".

«Оказалось, что если употреблять хотя бы два помидора в день, то восстановление функций легких значительно ускоряется», — сказал специалист.

К таким выводам Гинзбург пришел после ознакомления с результатами китайского исследования, в котором участвовали курильщики, страдающие от поражения легких. Ученые выяснили, что томаты способствуют восстановлению дыхательной системы.

Гинзбург также добавил, что томаты способны предотвращать и возрастное поражение легких при естественном старении человека.

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