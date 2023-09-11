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Врач-акушер-гинеколог: о роли вакцинации при планировании беременности
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Врач-акушер-гинеколог: о роли вакцинации при планировании беременности

11 сентября 2023 22:29
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Как грипп влияет на течение беременности? Почему важно сделать прививку от гриппа и других инфекций при планировании беременности?

Защитить себя и ребенка от коварных инфекций.

Как грипп влияет на течение беременности?
Почему важно сделать прививку от гриппа и других инфекций при планировании беременности?
Можно ли прививаться беременным женщинам?

Об этом рассказывает заведующая консультативно-диагностическим отделением, врач-акушер-гинеколог Новокуйбышевской центральной городской больницы Татьяна Клинцева:

«Беременность – это особое состояние женщины. Системы организма — дыхательная, сердечно-сосудистая, иммунная — работают несколько по-иному, обеспечивая развитие новой жизни.
В период сезонных респираторных заболеваний беременные женщины входят в группу риска и наиболее уязвимы.
Первые 12 недель — период закладки всех органов и систем у плода. Встреча беременной с вирусной инфекцией в этот период может привести к прерыванию, осложненному течению беременности и различным нарушениям в развитии будущего ребенка.
Вирусная инфекция в более поздние сроки грозит тяжелым течением и высоким риском внутриутробного инфицирования плода, повышается риск преждевременных родов.
Вакцинация от гриппа — важная составляющая профилактики вирусных инфекций.
Если женщина планирует беременность, желательно вакцинироваться до ее наступления.
 Если беременность уже наступила, то вакцинация проводится инактивированной вакциной после консультации врача в зависимости от сроков беременности и используемой вакцины.
К противопоказаниям для вакцинации относятся острые инфекции и аллергическая реакция к яичному белку.
После введения вакцины могут возникнуть болезненность,
покраснение в месте введения вакцины, головная боль, боль в мышцах, повышение температуры.
Эти реакции безвредны как для женщины, так и для плода. Как правило, это кратковременная, быстропроходящая реакция, не требующая лечения.
После вакцинации через 2-3 недели формируются антитела, способные защитить от гриппа беременную и будущего ребенка в первые месяцы его жизни.
Также женщинам, планирующим беременность, рекомендуется проверить иммунитет к кори, краснухе, паротиту и ветряной оспе. Если иммунной защиты от этих инфекций нет, то рекомендуется вакцинация на этапе догестационной подготовки. Вакцины от перечисленных инфекций являются ослабленными, живыми и делать их в период беременности нельзя.
 Милые женщины, будущие мамы, защитите себя и своего малыша на всех этапах его развития и в первые месяцы жизни, своевременно пройдя вакцинацию».

 

Фото:   ru.freepik.com

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Здравоохранение
Как грипп влияет на течение беременности? Почему важно сделать прививку от гриппа и других инфекций при планировании беременности?
11 сентября 2023  22:29
Врач-акушер-гинеколог: о роли вакцинации при планировании беременности
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