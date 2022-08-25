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Врач-акушер-гинеколог больницы Середавина Анна Трубицына заняла 2-е место во Всероссийском конкурсе врачей

25 августа 2022 21:21
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Анна Юрьевна рассказала о специфике профессии, а также о том, какие эмоции принесла ей победа в конкурсе.

Врач-акушер-гинеколог Самарской областной клинической больницы им. В.Д. Середавина Анна Трубицына заняла почетное 2-е место во Всероссийском конкурсе врачей в номинации «Лучший врач-акушер-гинеколог». Анна Юрьевна рассказала о специфике профессии, а также о том, какие эмоции принесла ей победа в конкурсе:

 «Хотя у нас в семье не было врачей, я с ранних лет мечтала оказывать людям медицинскую помощь. О том, чтобы стать акушером-гинекологом, задумалась только в студенческие годы — во время обучения в Читинской государственной медицинской академии. Мы изучали это направление на четвертом курсе. Я влюбилась в профессию, посещала студенческий кружок на профильной кафедре. С тех пор не представляю своей жизни без акушерства и гинекологии.

Первое соприкосновение с практикой произошло уже в ординатуре. На дежурствах я впервые осознала: рождение ребенка — это самое волшебное, что может быть в жизни. Очень скоро пришло ощущение, что я на своем месте. До сих пор помню лица мамы и двух ее малышей, которые появились на свет на родах, где я впервые принимала участие вместе со старшей коллегой, — пробирает до мурашек.

В 2016 году мы с супругом переехали в Самару, и я трудоустроилась в Самарскую областную клиническую больницу имени В. Д. Середавина.

Оказать помощь беременной женщине значит взять на себя ответственность за двоих. Врачу-акушеру-гинекологу необходимо быть подкованным практически во всех сферах медицины. Нередко мы сопровождаем пациенток с хроническими заболеваниями, когда нельзя упустить ни малейшего изменения в состоянии будущей мамы: любой тревожный симптом может свидетельствовать о развитии осложнений.

Всероссийский конкурс врачей — первый для меня конкурс профессионального мастерства. Когда я узнала о том, что удалось победить, чувства переполняли. Сначала даже не поверила — это очень масштабное состязание. Сейчас ощущаю невероятную гордость и вдохновение, желание и дальше совершенствоваться в своем деле.

Для того, чтобы достичь мастерства в нашей профессии, очень важны простые качества — человечность, эмпатия, любовь к людям. И конечно, важно любить наш порой нелегкий труд. Это первостепенно».

 

Фото:   минздрав СО

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